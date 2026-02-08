Рейтинг@Mail.ru
Коростелев показал невероятный результат на Олимпиаде, заявил Васильев
Лыжные гонки
 
17:34 08.02.2026 (обновлено: 18:14 08.02.2026)
Коростелев показал невероятный результат на Олимпиаде, заявил Васильев
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что лыжник Савелий Коростелев показал в скиатлоне на Олимпийских играх в Италии...
спорт, савелий коростелев, зимние олимпийские игры 2026
Лыжные гонки, Спорт, Савелий Коростелев, Зимние Олимпийские игры 2026
Коростелев показал невероятный результат на Олимпиаде, заявил Васильев

Васильев: Коростелев невероятно выступил на Олимпиаде

Российский спортсмен Савелий Коростелев после финиша в скиатлоне на зимних Олимпийских играх 2026
Российский спортсмен Савелий Коростелев после финиша в скиатлоне на зимних Олимпийских играх 2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Российский спортсмен Савелий Коростелев после финиша в скиатлоне на зимних Олимпийских играх 2026
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что лыжник Савелий Коростелев показал в скиатлоне на Олимпийских играх в Италии невероятный и удивительный результат, который особо ценен на фоне действий со стороны международных спортивных организаций в отношении российских атлетов.
В воскресенье Коростелев занял четвертое место в скиатлоне. Россиянин отстал от победителя норвежца Йоханнеса Клебо на 3,6 секунды. Серебряным призером стал француз Матис Делож (+2,0), третье место занял норвежец Мартин Лёвстрём Нюэнгет (+2,1).
"Савелий Коростелев занял четвертое место на Олимпиаде после всего такого давления и всей этой, скажу жестко, подлости по отношению к российскому спорту в целом, и к лыжным гонкам в частности. И ему совсем немного не хватило до третьего места. Это невероятный результат", - сказал Васильев. "
Российский спортсмен Савелий Коростелев на дистанции скиатлона на зимних Олимпийских играх 2026 - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Коростелев рассказал об ошибке, стоившей ему олимпийской медали
Вчера, 16:53
"Если же говорить о тактике, то на последнем круге ему, конечно, нельзя было так отпускать лидеров. У него был момент, когда он встал за Клебо и шел следом. Савелию надо было идти за ним, а его отсекли, и в конце он с пятого места переместился на четвертое. Успех был близок, но и четвертое место - это удивительно. Ему не надо унывать, он понял, что с ними можно бороться и воевать, и мотивация у него теперь будет высока. Думаю, что в следующих гонках Савелию уже будет проще", - отметил собеседник агентства.
Коростелеву 22 года. Он является двукратным чемпионом мира по лыжным гонкам среди юниоров.
Олимпийские игры продлятся до 22 февраля. На соревнованиях выступают 13 россиян, в том числе еще одна лыжница - Дарья Непряева.
Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Шансов у Коростелева бороться за медаль было немного, считает Губерниев
Вчера, 16:16
 
Лыжные гонкиСпортСавелий КоростелевЗимние Олимпийские игры 2026
 
