Коростелев показал невероятный результат на Олимпиаде, заявил Васильев

"Если же говорить о тактике, то на последнем круге ему, конечно, нельзя было так отпускать лидеров. У него был момент, когда он встал за Клебо и шел следом. Савелию надо было идти за ним, а его отсекли, и в конце он с пятого места переместился на четвертое. Успех был близок, но и четвертое место - это удивительно. Ему не надо унывать, он понял, что с ними можно бороться и воевать, и мотивация у него теперь будет высока. Думаю, что в следующих гонках Савелию уже будет проще", - отметил собеседник агентства.