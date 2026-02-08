Москва и Анкара наладили координацию по Украине, заявил поверенный в Турции

АНКАРА, 8 фев -РИА Новости. Москва и Анкара наладили хорошую координацию по Украине и Черному морю, заявил временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов.
"К 2026 году наиболее перспективным представляется взаимодействие в области энергетики, прежде всего атомной. То же самое касается поставок российских газа, нефти и нефтепродуктов, сотрудничества в области сельского хозяйства и туризма. Полагаем, что это – драйверы наших торгово-экономических отношений. При этом между нашими странами налажена хорошая координация по горячим вопросам международной и региональной повестки дня: на Украине, в Черном море, в Закавказье, на Ближнем Востоке и в Африке, в Афганистане, а также на других актуальных направлениях", - сказал Иванов в интервью турецкой газете Nefes, оригинал заявлений на русском языке представила РИА Новости пресс-служба российского диппредставительства.
По его словам, отношение турецкого народа к России очень уважительное и заинтересованное.
"Наши общества переплетены друг с другом: много смешанных браков, россияне хорошо знают Турцию, интересуются ее богатой культурой. Наш культурно-ментальный код близок: мы привержены традиционным ценностям, для нас неприемлема навязанная неолиберальная повестка. Согласны с той оценкой, что отношения между Россией и Турцией за последние годы достигли уровня стратегического партнёрства. У нас есть флагманские проекты, которые являются маркерами такого сотрудничества высокого уровня", - подчеркнул дипломат.
Россия и Украина провели ранее три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.