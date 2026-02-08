Рейтинг@Mail.ru
Москва и Анкара наладили координацию по Украине, заявил поверенный в Турции - РИА Новости, 08.02.2026
23:03 08.02.2026
Москва и Анкара наладили координацию по Украине, заявил поверенный в Турции
Москва и Анкара наладили координацию по Украине, заявил поверенный в Турции - РИА Новости, 08.02.2026
Москва и Анкара наладили координацию по Украине, заявил поверенный в Турции
Москва и Анкара наладили хорошую координацию по Украине и Черному морю, заявил временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов. РИА Новости, 08.02.2026
в мире
россия
украина
турция
россия
украина
турция
в мире, россия, украина, турция
В мире, Россия, Украина, Турция
Москва и Анкара наладили координацию по Украине, заявил поверенный в Турции

Иванов: Россия и Турция наладили хорошую координацию по Украине и Черному морю

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Турции
Государственные флаги России и Турции - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и Турции. Архивное фото
АНКАРА, 8 фев -РИА Новости. Москва и Анкара наладили хорошую координацию по Украине и Черному морю, заявил временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов.
"К 2026 году наиболее перспективным представляется взаимодействие в области энергетики, прежде всего атомной. То же самое касается поставок российских газа, нефти и нефтепродуктов, сотрудничества в области сельского хозяйства и туризма. Полагаем, что это – драйверы наших торгово-экономических отношений. При этом между нашими странами налажена хорошая координация по горячим вопросам международной и региональной повестки дня: на Украине, в Черном море, в Закавказье, на Ближнем Востоке и в Африке, в Афганистане, а также на других актуальных направлениях", - сказал Иванов в интервью турецкой газете Nefes, оригинал заявлений на русском языке представила РИА Новости пресс-служба российского диппредставительства.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Марком Рютте в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
В Турции усомнились в здравомыслии Зеленского из-за выходки против России
Вчера, 11:08
По его словам, отношение турецкого народа к России очень уважительное и заинтересованное.
"Наши общества переплетены друг с другом: много смешанных браков, россияне хорошо знают Турцию, интересуются ее богатой культурой. Наш культурно-ментальный код близок: мы привержены традиционным ценностям, для нас неприемлема навязанная неолиберальная повестка. Согласны с той оценкой, что отношения между Россией и Турцией за последние годы достигли уровня стратегического партнёрства. У нас есть флагманские проекты, которые являются маркерами такого сотрудничества высокого уровня", - подчеркнул дипломат.
Турция продолжает контакты с Москвой и Киевом в рамках посредничества по урегулированию конфликта на Украине, окно возможностей для переговорного процесса сохраняется, сообщил ранее РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Россия и Украина провели ранее три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Поверенный рассказал об усилиях Турции по организации переговоров
6 февраля, 11:45
 
В миреРоссияУкраинаТурция
 
 
Версия 2023.1 Beta
