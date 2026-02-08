https://ria.ru/20260208/gumennik-2072991376.html
Гуменника на Олимпиаде вызвали на допинг-контроль утром в воскресенье
Гуменника на Олимпиаде вызвали на допинг-контроль утром в воскресенье - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Гуменника на Олимпиаде вызвали на допинг-контроль утром в воскресенье
Российский фигурист Петр Гуменник был вызван на допинг-контроль на Олимпиаде в Италии в воскресенье утром, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев - РИА Новости, Борис Ходоровский. Российский фигурист Петр Гуменник был вызван на допинг-контроль на Олимпиаде в Италии в воскресенье утром, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
В субботу источник сообщил РИА Новости, что Гуменнику не одобрили музыку из фильма "Парфюмер" для использования в короткой программе на Олимпийских играх в связи с авторскими правами. В пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU) сообщили РИА Новости, что Гуменник, как и другие фигуристы, самостоятельно отвечает за "очистку" авторских прав на музыку, используемую в программах. Позднее мать Гуменника Елена сообщила в соцсетях, что "найдено хорошее решение вопроса". По информации на сайте ISU, фигурист выступит под композицию Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна.
По данным источника, Гуменник сдал тест на допинг в 7 утра в Олимпийской деревне.
Короткую программу мужчины представят 10 февраля.