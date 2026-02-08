Рейтинг@Mail.ru
Тренер Петросян Глейхенгауз планирует посетить Олимпиаду, сообщил источник
Фигурное катание
 
14:12 08.02.2026
Тренер Петросян Глейхенгауз планирует посетить Олимпиаду, сообщил источник
Тренер Петросян Глейхенгауз планирует посетить Олимпиаду, сообщил источник - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Тренер Петросян Глейхенгауз планирует посетить Олимпиаду, сообщил источник
Тренер трехкратной чемпионки России по фигурному катанию Аделии Петросян Даниил Глейхенгауз планирует посетить Олимпийские игры в Милане, сообщил РИА Новости... РИА Новости Спорт, 08.02.2026
фигурное катание
спорт
даниил глейхенгауз
зимние олимпийские игры 2026
аделия петросян
спорт, даниил глейхенгауз, зимние олимпийские игры 2026, аделия петросян
Фигурное катание, Спорт, Даниил Глейхенгауз, Зимние Олимпийские игры 2026, Аделия Петросян
Тренер Петросян Глейхенгауз планирует посетить Олимпиаду, сообщил источник

Тренер Петросян Глейхенгауз планирует посетить Олимпиаду в Милане

Хореограф Даниил Глейхенгауз
Хореограф Даниил Глейхенгауз - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Хореограф Даниил Глейхенгауз . Архивное фото
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости, Влад Жуков. Тренер трехкратной чемпионки России по фигурному катанию Аделии Петросян Даниил Глейхенгауз планирует посетить Олимпийские игры в Милане, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее Глейхенгауз рассказал РИА Новости, что был внесен в заявку как сопровождающий 18-летней фигуристки на олимпийский квалификационный турнир, который проходил осенью 2025 года в Пекине, но его кандидатура была отклонена, после чего Петросян выступала в сопровождении старшего тренера по парному катанию сборной России Валерия Артюхова.
Основным тренером группы является Этери Тутберидзе, она присутствует на Олимпиаде в Милане как член грузинской делегации.
Антон Сихарулидзе - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Сихарулидзе приедет на Олимпиаду в Милан, сообщил источник
Вчера, 12:54
 
Фигурное катаниеСпортДаниил ГлейхенгаузЗимние Олимпийские игры 2026Аделия Петросян
 
