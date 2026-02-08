https://ria.ru/20260208/glejhengauz-2073010619.html
Тренер Петросян Глейхенгауз планирует посетить Олимпиаду, сообщил источник
Тренер Петросян Глейхенгауз планирует посетить Олимпиаду, сообщил источник - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Тренер Петросян Глейхенгауз планирует посетить Олимпиаду, сообщил источник
Тренер трехкратной чемпионки России по фигурному катанию Аделии Петросян Даниил Глейхенгауз планирует посетить Олимпийские игры в Милане, сообщил РИА Новости... РИА Новости Спорт, 08.02.2026
фигурное катание
спорт
даниил глейхенгауз
зимние олимпийские игры 2026
аделия петросян
Тренер Петросян Глейхенгауз планирует посетить Олимпиаду, сообщил источник
