Во Франции арестовали пятерых подозреваемых в похищении судьи

ПАРИЖ, 8 фев - РИА Новости. Французские правоохранители арестовали пять человек по подозрению в похищении судьи и ее матери ради выкупа в криптовалюте, сообщает в воскресенье агентство Франс Пресс со ссылкой на прокуратуру города Лион.
"Французские власти арестовали пятерых подозреваемых после того, как на прошлой неделе судья и ее мать около 30 часов удерживались в заложниках ради выкупа в виде криптовалюты… Аресты четырех мужчин и одной женщины последовали за обнаружением в пятницу 35-летней судьи и ее 67-летней матери, которые были найдены ранеными в гараже на юго-востоке департамента Дром (на юго-востоке страны – ред.)", - говорится в материале.
По словам прокурора Лиона
Тьерри Драна, похищение произошло в ночь на четверг, в то время, когда партнер похищенной судьи, занимавший руководящую должность в криптовалютном стартапе, был не дома. После похищения злоумышленники прислали ему фото судьи и потребовали выкуп, а также угрожали причинить вред жертвам, если выкуп не будет переведен в кратчайшие сроки, сообщает агентство.
В поисках приняли участие 160 сотрудников французской полиции. Похищенным удалось самостоятельно освободиться и поднять тревогу. Их спасли в пятницу в коммуне Бур-ле-Валанс, и мужчине не пришлось выплачивать выкуп похитителям, говорится в сообщении агентства.