Во Франции арестовали пятерых подозреваемых в похищении судьи

ПАРИЖ, 8 фев - РИА Новости. Французские правоохранители арестовали пять человек по подозрению в похищении судьи и ее матери ради выкупа в криптовалюте, сообщает в воскресенье агентство Франс Пресс со ссылкой на прокуратуру города Лион.

"Французские власти арестовали пятерых подозреваемых после того, как на прошлой неделе судья и ее мать около 30 часов удерживались в заложниках ради выкупа в виде криптовалюты… Аресты четырех мужчин и одной женщины последовали за обнаружением в пятницу 35-летней судьи и ее 67-летней матери, которые были найдены ранеными в гараже на юго-востоке департамента Дром (на юго-востоке страны – ред.)", - говорится в материале.