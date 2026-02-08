Рейтинг@Mail.ru
Во Франции арестовали пятерых подозреваемых в похищении судьи - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:58 08.02.2026 (обновлено: 19:08 08.02.2026)
https://ria.ru/20260208/frantsiya-2073046573.html
Во Франции арестовали пятерых подозреваемых в похищении судьи
Во Франции арестовали пятерых подозреваемых в похищении судьи - РИА Новости, 08.02.2026
Во Франции арестовали пятерых подозреваемых в похищении судьи
Французские правоохранители арестовали пять человек по подозрению в похищении судьи и ее матери ради выкупа в криптовалюте, сообщает в воскресенье агентство... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T17:58:00+03:00
2026-02-08T19:08:00+03:00
в мире
лион
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/84883/80/848838003_0:189:4288:2601_1920x0_80_0_0_f7148b6282cc0588edc4eacf687a661b.jpg
https://ria.ru/20260208/lavina-2073016342.html
лион
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/84883/80/848838003_24:0:3821:2848_1920x0_80_0_0_b71fea132706966098f8cb5e5b3a93ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лион, франция
В мире, Лион, Франция
Во Франции арестовали пятерых подозреваемых в похищении судьи

Во Франции пятерых подозреваемых арестовали по обвинению в похищении судьи

© РИА Новости / Анжела БабенкоПолиция Франции
Полиция Франции - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Анжела Бабенко
Полиция Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 8 фев - РИА Новости. Французские правоохранители арестовали пять человек по подозрению в похищении судьи и ее матери ради выкупа в криптовалюте, сообщает в воскресенье агентство Франс Пресс со ссылкой на прокуратуру города Лион.
"Французские власти арестовали пятерых подозреваемых после того, как на прошлой неделе судья и ее мать около 30 часов удерживались в заложниках ради выкупа в виде криптовалюты… Аресты четырех мужчин и одной женщины последовали за обнаружением в пятницу 35-летней судьи и ее 67-летней матери, которые были найдены ранеными в гараже на юго-востоке департамента Дром (на юго-востоке страны – ред.)", - говорится в материале.
По словам прокурора Лиона Тьерри Драна, похищение произошло в ночь на четверг, в то время, когда партнер похищенной судьи, занимавший руководящую должность в криптовалютном стартапе, был не дома. После похищения злоумышленники прислали ему фото судьи и потребовали выкуп, а также угрожали причинить вред жертвам, если выкуп не будет переведен в кратчайшие сроки, сообщает агентство.
В поисках приняли участие 160 сотрудников французской полиции. Похищенным удалось самостоятельно освободиться и поднять тревогу. Их спасли в пятницу в коммуне Бур-ле-Валанс, и мужчине не пришлось выплачивать выкуп похитителям, говорится в сообщении агентства.
Французские Альпы - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
На юго-востоке Франции двое лыжников погибли из-за схода лавины
Вчера, 14:55
 
В миреЛионФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала