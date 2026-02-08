Рейтинг@Mail.ru
Европа становится все менее конкурентоспособной, заявил Сийярто
22:44 08.02.2026
Европа становится все менее конкурентоспособной, заявил Сийярто
Европа становится все менее конкурентоспособной, заявил Сийярто - РИА Новости, 08.02.2026
Европа становится все менее конкурентоспособной, заявил Сийярто
Европа становится все менее безопасной, конкурентоспособной и привлекательной, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью грузинскому телеканалу... РИА Новости, 08.02.2026
Европа становится все менее конкурентоспособной, заявил Сийярто

Сийярто: Европа становится все менее конкурентоспособной и привлекательной

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 8 фев - РИА Новости. Европа становится все менее безопасной, конкурентоспособной и привлекательной, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью грузинскому телеканалу "Рустави-2".
"Уровень интеллектуальности в европейских политических дебатах сейчас очень низкий… Европа становится все менее конкурентоспособной, Европа становится все менее безопасной, Европа становится все менее привлекательной", - сказал Сийярто.
По его словам, "Брюссель и этот либеральный мейнстрим любят представлять себя так, как будто они являются единственным прогрессивным, демократическим, процветающим и легитимным политическим обществом".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Лавров предупредил Европу о последствиях нападения на Россию
