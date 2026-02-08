https://ria.ru/20260208/energodar-2073009933.html
В Энергодаре восстанавливают теплоснабжение, заявил глава города
Теплоснабжение города-спутника Запорожской АЭС Энергодара восстанавливают, сообщил глава города Максим Пухов. РИА Новости, 08.02.2026
