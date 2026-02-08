Рейтинг@Mail.ru
В Энергодаре восстанавливают теплоснабжение, заявил глава города - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:10 08.02.2026 (обновлено: 14:25 08.02.2026)
https://ria.ru/20260208/energodar-2073009933.html
В Энергодаре восстанавливают теплоснабжение, заявил глава города
В Энергодаре восстанавливают теплоснабжение, заявил глава города - РИА Новости, 08.02.2026
В Энергодаре восстанавливают теплоснабжение, заявил глава города
Теплоснабжение города-спутника Запорожской АЭС Энергодара восстанавливают, сообщил глава города Максим Пухов. РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T14:10:00+03:00
2026-02-08T14:25:00+03:00
энергодар
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073011347_0:571:960:1111_1920x0_80_0_0_837d4d788496314f42271bee75220e8d.jpg
https://ria.ru/20260207/balitskiy-2072945135.html
энергодар
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073011347_0:481:960:1201_1920x0_80_0_0_1b2a94e4eb5d817f7126f6e35fa5fa46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
энергодар, запорожская область
Энергодар, Запорожская область
В Энергодаре восстанавливают теплоснабжение, заявил глава города

Пухов: в Энергодаре восстанавливают теплоснабжение после аварии

© Фото : Пухов LIVE/TelegramПовреждения системы теплоснабжения в Энергодаре
Повреждения системы теплоснабжения в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© Фото : Пухов LIVE/Telegram
Повреждения системы теплоснабжения в Энергодаре
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости. Теплоснабжение города-спутника Запорожской АЭС Энергодара восстанавливают, сообщил глава города Максим Пухов.
Город временно остался без теплоснабжения из-за аварии минувшей ночью.
"В настоящий момент завершено обследование тепловых сетей на предмет повреждений. Специалисты приступили к заполнению и поэтапному запуску системы теплоснабжения", - написал Пухов в своем Telegram-канале.
Электрический щиток в многоэтажном жилом доме - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
В Бердянск и четыре округа Запорожской области вернули электроснабжение
7 февраля, 23:45
 
ЭнергодарЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала