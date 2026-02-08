https://ria.ru/20260208/dnepr-2072996755.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 08.02.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Днепра"
ВСУ за сутки потеряли до 30 военных и два авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.02.2026
