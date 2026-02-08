Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 08.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:27 08.02.2026 (обновлено: 13:51 08.02.2026)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Днепра"
ВСУ за сутки потеряли до 30 военных и два авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.02.2026
Группировка "Днепр" нанесла поражение ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 30 военных и два авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"Уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ, два автомобиля и склад материальных средств", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Щербаки Запорожской области.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Российская армия установила контроль над Сидоровкой в Сумской области
Вчера, 12:30
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
