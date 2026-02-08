https://ria.ru/20260208/delozhi-2073053421.html
Французский лыжник извинился за срез трассы во время скиатлона на Олимпиаде
Французский лыжник Матис Делож принес извинения за то, что срезал трассу во время скиатлона на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Французский лыжник извинился за срез трассы во время скиатлона на Олимпиаде
