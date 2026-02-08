Рейтинг@Mail.ru
Французский лыжник извинился за срез трассы во время скиатлона на Олимпиаде
Лыжные гонки
 
18:42 08.02.2026 (обновлено: 18:44 08.02.2026)
Французский лыжник извинился за срез трассы во время скиатлона на Олимпиаде
Французский лыжник Матис Делож принес извинения за то, что срезал трассу во время скиатлона на Олимпийских играх в Италии.
лыжные гонки
спорт
савелий коростелев
зимние олимпийские игры 2026
спорт, савелий коростелев, зимние олимпийские игры 2026
Лыжные гонки, Спорт, Савелий Коростелев, Зимние Олимпийские игры 2026
Французский лыжник извинился за срез трассы во время скиатлона на Олимпиаде

Француз Делож извинился за то, что срезал трассу во время скиатлона на Олимпиаде

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Французский лыжник Матис Делож принес извинения за то, что срезал трассу во время скиатлона на Олимпийских играх в Италии.
В воскресенье Делож завоевал серебро в скиатлоне. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, третьим стал его соотечественник Мартин Лёвстрём Нюэнгет, четвертым - россиянин Савелий Коростелев. После первых 10 км дистанции в месте для смены лыж Делож срезал трассу и временно возглавил лидирующую группу. Согласно протоколу, француз получил желтую карточку. После гонки российская сторона подала протест на результат скиатлона, но он был отклонен.
«
"Это была исключительно моя вина. Я не думал о том, чтобы занять какое-либо место или что-то в этом роде. Простите. Я думаю, что судьи посчитали это просто ошибкой. Я не пытался таким образом занять призовое место", - сказал Делож, комментарий которого приводит NRK.
Российский спортсмен Савелий Коростелев на соревнованиях по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026 - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Коростелев прокомментировал столкновение с Амундсеном во время скиатлона
Вчера, 16:20
 
Лыжные гонкиСпортСавелий КоростелевЗимние Олимпийские игры 2026
 
