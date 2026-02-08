https://ria.ru/20260208/bronirovanie-2073005815.html
Источник: дивиденды компаний "Сирена-Трэвел" и "ТПК" выводились за рубеж
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Дивиденды от прибыли компаний-операторов систем бронирования и взаиморасчетов на воздушном транспорте "Сирена-Трэвел" и "ТПК" выводились за рубеж, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Распределяемые в качестве дивидендов ежегодно от 3 до 5 миллиардов рублей значительные прибыли от деятельности компаний членами семей Суриновых, Сулеймановых, Шайхутдиновых, являющихся в том числе иностранными резидентами, также выводятся за рубеж", - сказал собеседник агентства.