Рейтинг@Mail.ru
Только Большунов мог бы навязать конкуренцию Клебо, заявил Крянин - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:37 08.02.2026 (обновлено: 16:47 08.02.2026)
https://ria.ru/20260208/bolshunov-2073030538.html
Только Большунов мог бы навязать конкуренцию Клебо, заявил Крянин
Только Большунов мог бы навязать конкуренцию Клебо, заявил Крянин - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Только Большунов мог бы навязать конкуренцию Клебо, заявил Крянин
Аделя Зиатдинова. Член исполкома Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин заявил РИА Новости, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов... РИА Новости Спорт, 08.02.2026
2026-02-08T16:37:00+03:00
2026-02-08T16:47:00+03:00
спорт
италия
александр большунов
сергей крянин
савелий коростелев
федерация лыжных гонок россии (флгр)
спортивный арбитражный суд (cas)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/04/1762164674_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4177254458f46cd5f3d168663fd1dac2.jpg
https://ria.ru/20260208/olimpiada-2073024447.html
https://ria.ru/20260208/korostelev-2073023325.html
италия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/04/1762164674_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_1104f4ae15568e057a58208539e64611.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, италия, александр большунов, сергей крянин, савелий коростелев, федерация лыжных гонок россии (флгр), спортивный арбитражный суд (cas)
Спорт, Италия, Александр Большунов, Сергей Крянин, Савелий Коростелев, Федерация лыжных гонок России (ФЛГР), Спортивный арбитражный суд (CAS)
Только Большунов мог бы навязать конкуренцию Клебо, заявил Крянин

Крянин: только Большунов мог бы конкурировать с Клебо на высоком уровне

© РИА Новости / Федерико Модика | Перейти в медиабанкАлександр Большунов
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Федерико Модика
Перейти в медиабанк
Александр Большунов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Член исполкома Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин заявил РИА Новости, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов мог бы навязать конкуренцию норвежскому лыжнику Йоханнесу Клебо.
В воскресенье Клебо победил в скиатлоне и стал шестикратным олимпийским чемпионом. Россиянин Савелий Коростелев занял четвёртое место, уступив победителю 3,6 секунды.
Российский спортсмен Савелий Коростелев на финише соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026 - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Протест российской стороны на результат скиатлона на Олимпиаде отклонили
Вчера, 16:05
"Зря лишили возможности соревноваться двум великим спортсменам - Большунова с Клебо, которые могли бы показать отличное шоу. Сейчас мы видим только одно шоу - это Йоханнес Клэбо, который будет выигрывать. При его одаренности и уровне сопротивления, думаю, на очень высоком уровне мог бы конкурировать только Александр Большунов", - сказал Крянин.
Ранее стало известно, что выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) на Олимпиаде в Италии не стала рассматривать апелляцию Большунова на отказ в предоставлении нейтрального статуса. Суд пояснил, что апелляция не попадает под юрисдикцию выездной панели, так как она рассматривает дела, возникшие во время Олимпиады и за 10 дней до церемонии открытия Игр.
Российский спортсмен Савелий Коростелев после финиша в скиатлоне 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026 - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
"Счастлив, но огорчен": Коростелев поделился эмоциями после скиатлона на ОИ
Вчера, 15:58
 
СпортИталияАлександр БольшуновСергей КрянинСавелий КоростелевФедерация лыжных гонок России (ФЛГР)Спортивный арбитражный суд (CAS)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ницца
    Монако
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Манчестер Сити
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Хоффенхайм
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Бетис
    0
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Бостон
    Нью-Йорк
    89
    111
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Лацио
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Марсель
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Реал Мадрид
    0
    2
  • Баскетбол
    Завершен
    Миннесота
    Клипперс
    96
    115
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала