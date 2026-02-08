В Реутове ввели карантин по бешенству

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Карантин по бешенству ввели в подмосковном Реутове, говорится в соответствующем Карантин по бешенству ввели в подмосковном Реутове, говорится в соответствующем постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева.

"Установить эпизоотический очаг по бешенству в границах территории дома четыре улицы Молодежная города Реутов городского округа Реутов Московской области", - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Подмосковья

На территории этого дома запрещено лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и персонала, привлеченного для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом.

Территория всего города Реутов признана неблагополучной по бешенству.

"Установить ограничительные мероприятия (карантин), запретив в границах территории следующие мероприятия: проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных", - добавляется в постановлении.