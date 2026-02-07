https://ria.ru/20260207/zaporozhe-2072941083.html
В двух округах Запорожской области временно отключили электроснабжение
В двух округах Запорожской области временно отключили электроснабжение - РИА Новости, 07.02.2026
В двух округах Запорожской области временно отключили электроснабжение
Временно отключено электроснабжение в двух округах Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 07.02.2026
происшествия
запорожская область
евгений балицкий
запорожская область
Новости
ru-RU
происшествия, запорожская область, евгений балицкий
Происшествия, Запорожская область, Евгений Балицкий
