В ЕС не поддерживают резолюцию в ООН против нацизма, заявила Захарова

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Страны ЕС консолидировано не поддерживают резолюцию России против героизации нацизма в ООН, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Сложившаяся после февраля 2022 года ситуация стала своего рода лакмусовой бумажкой, обнажившей истинное отношение государств к данной резолюции. Ранее большинство западных стран, в первую очередь, члены Евросоюза, воздерживалось при принятии упомянутой инициативы",- сказала она

"Последние четыре года европейцы консолидировано голосуют против российского документа", - добавила Захарова

"Столь разительные перемены только на первый взгляд кажутся неожиданными и ошеломляющими", - считает она.