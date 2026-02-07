https://ria.ru/20260207/zakharova-2072903880.html
В ЕС не поддерживают резолюцию в ООН против нацизма, заявила Захарова
В ЕС не поддерживают резолюцию в ООН против нацизма, заявила Захарова
В ЕС не поддерживают резолюцию в ООН против нацизма, заявила Захарова
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Страны ЕС консолидировано не поддерживают резолюцию России против героизации нацизма в ООН, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Сложившаяся после февраля 2022 года ситуация стала своего рода лакмусовой бумажкой, обнажившей истинное отношение государств к данной резолюции. Ранее большинство западных стран, в первую очередь, члены Евросоюза, воздерживалось при принятии упомянутой инициативы",- сказала она
"Последние четыре года европейцы консолидировано голосуют против российского документа", - добавила Захарова
"Столь разительные перемены только на первый взгляд кажутся неожиданными и ошеломляющими", - считает она.
По словам официального представителя МИД России, "неприятие со стороны западников нашей резолюции было всегда". "Правда, раньше они пытались прикрыть свое истинное отношение к резолюции демагогией и политиканством", - добавила она.