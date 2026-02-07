Рейтинг@Mail.ru
В ЕС не поддерживают резолюцию в ООН против нацизма, заявила Захарова
16:20 07.02.2026 (обновлено: 16:33 07.02.2026)
В ЕС не поддерживают резолюцию в ООН против нацизма, заявила Захарова
В ЕС не поддерживают резолюцию в ООН против нацизма, заявила Захарова - РИА Новости, 07.02.2026
В ЕС не поддерживают резолюцию в ООН против нацизма, заявила Захарова
Страны ЕС консолидировано не поддерживают резолюцию России против героизации нацизма в ООН, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 07.02.2026
россия, евросоюз, оон, в мире, мария захарова
Россия, Евросоюз, ООН, В мире, Мария Захарова
В ЕС не поддерживают резолюцию в ООН против нацизма, заявила Захарова

Захарова: страны ЕС не поддерживают резолюцию РФ против героизации нацизма в ООН

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Страны ЕС консолидировано не поддерживают резолюцию России против героизации нацизма в ООН, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Сложившаяся после февраля 2022 года ситуация стала своего рода лакмусовой бумажкой, обнажившей истинное отношение государств к данной резолюции. Ранее большинство западных стран, в первую очередь, члены Евросоюза, воздерживалось при принятии упомянутой инициативы",- сказала она
"Последние четыре года европейцы консолидировано голосуют против российского документа", - добавила Захарова.
"Столь разительные перемены только на первый взгляд кажутся неожиданными и ошеломляющими", - считает она.
По словам официального представителя МИД России, "неприятие со стороны западников нашей резолюции было всегда". "Правда, раньше они пытались прикрыть свое истинное отношение к резолюции демагогией и политиканством", - добавила она.
 
РоссияЕвросоюзООНВ миреМария Захарова
 
 
