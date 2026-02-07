Глава МИД Японии вспомнил переговоры с Лавровым по вопросу территорий

По его словам, Япония будет добиваться от российской стороны возобновления поездок японских граждан на могилы предков, расположенные на этих островах.

"День северных территорий" отмечается в Японии 7 февраля - в годовщину подписания с Россией Симодского трактата 1855 года, по которому Японии отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи - острова, возвращения которых она требует от России в послевоенный период.