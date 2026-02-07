Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Японии вспомнил переговоры с Лавровым по вопросу территорий - РИА Новости, 07.02.2026
09:20 07.02.2026
Глава МИД Японии вспомнил переговоры с Лавровым по вопросу территорий
Глава МИД Японии вспомнил переговоры с Лавровым по вопросу территорий
в мире
япония
россия
кунашир (остров)
тосимицу мотэги
сергей лавров
Глава МИД Японии вспомнил переговоры с Лавровым по вопросу территорий

Глава МИД Японии Мотэги вспомнил переговоры с Лавровым по северным территориям

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. Архивное фото
ТОКИО, 7 фев – РИА Новости. Глава японского внешнеполитического ведомства Тосимицу Мотэги вспомнил переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по территориальному вопросу.
В субботу в Японии открылся 45-й "Общенациональный съезд с требованием возврата северных территорий" (так в Японии называют российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи). Мероприятие проводится ежегодно с участием министров и депутатов.
Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Япония намерена заключить мирный договор с Россией, заявила Такаити
Вчера, 06:40
«
"Вопрос "северных территорий" является сложной проблемой в отношениях России и Японии. Я лично во время моего предыдущего пребывания на посту министра иностранных дел Японии на протяжении длительного времени вел переговоры с министром иностранных дел (России – ред.) Лавровым", - сказал Мотэги на съезде.
По его словам, Япония будет добиваться от российской стороны возобновления поездок японских граждан на могилы предков, расположенные на этих островах.
"День северных территорий" отмечается в Японии 7 февраля - в годовщину подписания с Россией Симодского трактата 1855 года, по которому Японии отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи - острова, возвращения которых она требует от России в послевоенный период.
Позиция Москвы заключается в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
После того, как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве одной из ответных мер на недружественные шаги Токио прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Япония будет добиваться взаимопонимания с Россией, заявила Такаити
Вчера, 07:30
 
