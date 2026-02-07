https://ria.ru/20260207/yaponiya-2072854270.html
Глава МИД Японии вспомнил переговоры с Лавровым по вопросу территорий
ТОКИО, 7 фев – РИА Новости. Глава японского внешнеполитического ведомства Тосимицу Мотэги вспомнил переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по территориальному вопросу.
В субботу в Японии
открылся 45-й "Общенациональный съезд с требованием возврата северных территорий" (так в Японии называют российские острова Кунашир
, Шикотан
, Итуруп
и Хабомаи
). Мероприятие проводится ежегодно с участием министров и депутатов.
«
"Вопрос "северных территорий" является сложной проблемой в отношениях России
и Японии. Я лично во время моего предыдущего пребывания на посту министра иностранных дел Японии на протяжении длительного времени вел переговоры с министром иностранных дел (России – ред.) Лавровым
", - сказал Мотэги
на съезде.
По его словам, Япония будет добиваться от российской стороны возобновления поездок японских граждан на могилы предков, расположенные на этих островах.
"День северных территорий" отмечается в Японии 7 февраля - в годовщину подписания с Россией Симодского трактата 1855 года, по которому Японии отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи - острова, возвращения которых она требует от России в послевоенный период.
Позиция Москвы
заключается в том, что острова вошли в состав СССР
по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
После того, как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине
, МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве одной из ответных мер на недружественные шаги Токио
прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова
.