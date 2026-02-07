Япония будет добиваться взаимопонимания с Россией, заявила Такаити

ТОКИО, 7 фев - РИА Новости. Правительство Японии будет упорно добиваться взаимопонимания с РФ по территориальному вопросу, об этом сказала премьер-министр Японии Санаэ Такаити, выступая на 45-м "Общенациональном съезде с требованием возврата северных территорий", как в Японии называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, съезд открылся в Токио в связи с отмечаемым 7 февраля в Японии "днем северных территорий".

"Правительство будет упорно добиваться взаимопонимания с российской стороной", - сказала Такаити , отметив, что позиция правительство, настроенная на решение территориального вопроса и заключение мирного договора, остается неизменной. Она также назвала "обидным" тот факт, что спустя 80 лет после войны между Японией Россией не решен территориальный вопрос.

Мероприятие проводится каждый год с участием министров и депутатов, с речью выступает премьер-министр страны.

Шикотан, Итуруп и День "северных территорий" отмечается в Японии 7 февраля в годовщину подписания с Россией Симодского трактата 1855 года, по которому Японии отошли Кунашир Хабомаи - острова, возвращения которых она требует от России в послевоенный период.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.