Япония будет добиваться взаимопонимания с Россией, заявила Такаити - РИА Новости, 07.02.2026
07:30 07.02.2026
Япония будет добиваться взаимопонимания с Россией, заявила Такаити
Правительство Японии будет упорно добиваться взаимопонимания с РФ по территориальному вопросу, об этом сказала премьер-министр Японии Санаэ Такаити
в мире
япония
россия
кунашир (остров)
санаэ такаити
япония
россия
кунашир (остров)
в мире, япония, россия, кунашир (остров), санаэ такаити
В мире, Япония, Россия, Кунашир (остров), Санаэ Такаити
© AP Photo / Eugene HoshikoПремьер-министр Японии Санаэ Такаити
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТОКИО, 7 фев - РИА Новости. Правительство Японии будет упорно добиваться взаимопонимания с РФ по территориальному вопросу, об этом сказала премьер-министр Японии Санаэ Такаити, выступая на 45-м "Общенациональном съезде с требованием возврата северных территорий", как в Японии называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, съезд открылся в Токио в связи с отмечаемым 7 февраля в Японии "днем северных территорий".
"Правительство будет упорно добиваться взаимопонимания с российской стороной", - сказала Такаити, отметив, что позиция правительство, настроенная на решение территориального вопроса и заключение мирного договора, остается неизменной. Она также назвала "обидным" тот факт, что спустя 80 лет после войны между Японией и Россией не решен территориальный вопрос.
Мероприятие проводится каждый год с участием министров и депутатов, с речью выступает премьер-министр страны.
День "северных территорий" отмечается в Японии 7 февраля в годовщину подписания с Россией Симодского трактата 1855 года, по которому Японии отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи - острова, возвращения которых она требует от России в послевоенный период.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
После того, как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
В миреЯпонияРоссияКунашир (остров)Санаэ Такаити
 
 
