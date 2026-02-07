Трясся от страха: шокирующие детали убийства таежного бизнесмена Теплова

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Глухие заснеженные просторы Югры хранят мрачные истории. Например, в удаленном поселке Ванзеват Белоярского района было совершено убийство бизнесмена.

Эта история обнажила изнанку местной жизни, от которой становится не по себе.

Обнаружение тела и первые версии

Двадцать четвертого февраля 2019 года в одном из домов Ванзевата было обнаружено тело 61-летнего местного жителя с огнестрельным ранением. Погибшим оказался предприниматель Владимир Теплов. Информация об убийстве в отдаленном поселке быстро привлекла всеобщее внимание.

Причина была в специфической репутации бизнесмена. Еще в феврале 2017-го региональное информационное агентство со ссылкой на жителей поселка опубликовало шокирующие материалы. В них утверждалось, что Теплов "под автоматами" заставлял односельчан добывать рыбу, отбирал у них документы и угрожал расправой. Его подчиненные, по словам издания, "содержались как рабы".

© Фото : АО "ЮГРАЭНЕРГО" Село Ванзеват © Фото : АО "ЮГРАЭНЕРГО" Село Ванзеват

Официально в Следственном комитете информацию о "рабских условиях" не комментировали, отмечая, что такие сведения в ведомство не поступали. Тем не менее социальный фон события был задан.

Быстро возникла первая полноценная версия . Ее предложил один из работников: 62-летнего предпринимателя застрелил другой подчиненный, после чего скрылся в лесу. Мужчина уверял, что видел все своими глазами. Однако эта история, как позднее выяснилось, служила лишь для отвода внимания от куда более мрачной трагедии.

Раскол версии и путь к истине

Версия о "беглом работнике" быстро рассыпалась при детальной проверке. Нестыковки в показаниях привели следователей к тому самому "внимательному" свидетелю. На этот раз он решил не юлить и раскрыл истинную картину произошедшего.

Основным подозреваемым в убийстве предпринимателя стал 35-летний уроженец Вологодской области. Как рассказал следователь Руслан Алексеев, этот мужчина более двух лет трудился на производственной базе Теплова практически без оплаты. Его работа заключалась в вырубке просек для снегоходов к лосиным угодьям — промыслу, которым наряду с браконьерством регулярно занимался бизнесмен.

© Фото : из личного архива Владимир Теплов © Фото : из личного архива Владимир Теплов

При этом Теплов, по словам следователя, строго запрещал местным жителям охоту, рыбалку и лесозаготовки, разрешая лишь работать на него.

Для проверки показаний группа отправилась на место предполагаемых преступлений. Этот путь на снегоходах, занявший 26 часов, стал испытанием и для техники, и для людей. Особое впечатление на следователей произвело поведение подозреваемого.

"Он буквально трясся от страха, убежденный, что его везут на верную смерть", — вспоминал позже Руслан Алексеев. Оказалось, предприниматель внушал работникам, что вся правоохранительная система у него "в кармане", а значит, жаловаться бессмысленно и опасно.

Хроника двух убийств

По прибытии на место, которое оказалось уже за пределами Югры — в Шурышкарском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, начала вырисовываться чудовищная картина. Подозреваемый охотно сотрудничал со следствием, когда понял, что находится под защитой.

Трагедия, как выяснилось, разворачивалась в условиях полной изоляции и жестокого быта. На отдаленной базе жили и работали трое мужчин, приехавших из разных регионов России. Провизия была на строгом учете.

Один из работников, измученный голодом, стал тайком есть колбасу по ночам. Другой, 35-летний вологжанин, сначала сделал ему замечание, но 31 января 2019 года, застав "вора" на месте преступления, жестоко расправился с ним.

Третий работник, 34-летний уроженец Хабаровского края, стал невольным свидетелем убийства. В страхе за свою жизнь он промолчал. Когда предприниматель Теплов заметил пропажу одного из работников, он начал собственное расследование.

Свидетель убийства, не выдержав, раскрыл правду. После этого бизнесмен начал шантажировать убийцу, требуя устранить оставшегося свидетеля и угрожая в противном случае обратиться в полицию.

В ответ на это давление преступник устранил своего начальника. А после — попытался скрыть следы первого преступления. Но останки жертвы и найденный топор стали вещественной основой для обвинения.

© Фото : СУ СКР по ХМАО-Югре Следователи возле дома Теплова © Фото : СУ СКР по ХМАО-Югре Следователи возле дома Теплова

Жители были благодарны за убийство тирана?

Одним из самых неожиданных аспектов этого дела стала реакция местного населения Ванзевата. Следственная группа разместилась в местном Доме культуры, и люди начали приносить еду и одежду. Не для следователей — для подозреваемого.

"Как это ни парадоксально, но жители будто были благодарны убийце за избавление от гнета тирана, державшего в рабстве своих работников и террозировавшего округу", — вспоминает следователь Алексеев.

Местные жители, в том числе коренные, активно содействовали следствию: показывали путь, предоставляли свою технику, помогали в ходе следственных действий на труднодоступной территории.

Суд, виновные и наказание

© Фото : СУ СКР по ХМАО-Югре Следователи проводят осмотр места происшествия © Фото : СУ СКР по ХМАО-Югре Следователи проводят осмотр места происшествия

Следствие, опираясь на признательные показания и вещественные доказательства, собрало полную картину преступлений.

Выяснилось, что напряжение между предпринимателем и работниками нарастало давно. Его причинами стали систематические оскорбления, мизерная оплата труда, постоянные придирки к работе и угрозы физической расправы в отношении не только самого работника, но и его семьи — классические методы удержания людей в условиях, граничащих с рабством.

Суд признал виновными двух человек. Вологжанину, совершившему убийство сначала коллеги, а затем и предпринимателя, было назначено наказание в виде 13 лет колонии строгого режима. Его коллега, скрывший первое преступление, получил штраф в размере 50 тысяч рублей.

© Фото : СУ СКР по ХМАО-Югре Обвиняемый в убийстве Теплова © Фото : СУ СКР по ХМАО-Югре Обвиняемый в убийстве Теплова