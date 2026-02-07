https://ria.ru/20260207/trump-2072883390.html
Политолог рассказала, как Трамп воспитывает Европу
Политолог рассказала, как Трамп воспитывает Европу - РИА Новости, 07.02.2026
Политолог рассказала, как Трамп воспитывает Европу
Президент США Дональд Трамп "воспитывает" Европу, у него есть план по возвращению союзников к христианским, консервативным истокам, такое мнение выразила в... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T13:33:00+03:00
2026-02-07T13:33:00+03:00
2026-02-07T13:50:00+03:00
в мире
европа
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
российская академия наук
европа
сша
вашингтон (штат)
В мире, Европа, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Российская академия наук
Политолог рассказала, как Трамп воспитывает Европу
Цветкова: у Трампа есть план по возвращению Европы к христианским истокам