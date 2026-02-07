Рейтинг@Mail.ru
13:33 07.02.2026 (обновлено: 13:50 07.02.2026)
Политолог рассказала, как Трамп воспитывает Европу
Политолог рассказала, как Трамп воспитывает Европу
в мире, европа, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, российская академия наук
В мире, Европа, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Российская академия наук
Политолог рассказала, как Трамп воспитывает Европу

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп "воспитывает" Европу, у него есть план по возвращению союзников к христианским, консервативным истокам, такое мнение выразила в беседе с РИА Новости исполняющая обязанности директора Института США и Канады имени академика Г.А. Арбатова РАН (ИСКРАН) Наталья Цветкова.
"Параллельно с усилением позиций Вашингтона Трамп хочет спасти, точнее, похитить Европу из рук неолиберального политического дискурса. Он считает, что Европу нужно спасти от либерализма и мультикультурализма, по сути дела, сейчас Трамп воспитывает Европу", - считает Цветкова.
"Это не просто речь (вице-президента США - ред.) Джей Ди Вэнса в Мюнхене, а целый план по возвращению Европы к ее христианским и консервативным истокам", - добавила эксперт.
Вэнс выступил в 2025 году на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а коренится внутри нее самой.
Вице-президент подчеркнул, что кризис в Европе появился не на пустом месте, а стал следствием ее собственных решений. Позже Трамп назвал речь Вэнса хорошей и призвал Европу быть осторожной.
В миреЕвропаСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампРоссийская академия наук
 
 
