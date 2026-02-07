Рейтинг@Mail.ru
"Сошли с ума": в США ужаснулись от планов Киева по новым территориям России
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:33 07.02.2026 (обновлено: 09:57 07.02.2026)
"Сошли с ума": в США ужаснулись от планов Киева по новым территориям России
"Сошли с ума": в США ужаснулись от планов Киева по новым территориям России - РИА Новости, 07.02.2026
"Сошли с ума": в США ужаснулись от планов Киева по новым территориям России
Украинское сопротивление стало бессмысленным в условиях технологического и военного превосходства России на поле боя, а любое продолжение конфликта гарантирует... РИА Новости, 07.02.2026
"Сошли с ума": в США ужаснулись от планов Киева по новым территориям России

Подполковник Дэвис: Украина делает все, чтобы Россия получила больше территорий

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский
Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Украинское сопротивление стало бессмысленным в условиях технологического и военного превосходства России на поле боя, а любое продолжение конфликта гарантирует потерю Киевом контроля над еще большим количеством территорий, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
«
"Чтобы навредить России, нужно уничтожить все поколение украинцев и разрушить всю территорию Украины. Это кажется неэтичным и аморальным. <…> Вы буквально каждый день делаете все, чтобы больше новых территорий оказалось в руках России. Такова правда", — рассказал военный.
По его словам, Запад утратил всякую возможность изменить исход спецоперации на Украине. Так, эксперт задается вопросом целесообразности продолжения поддержки киевского режима вооружением в условиях четко предопределенного успеха операции ВС России.
«
"Возможности русских продолжают расширяться, а технологические достижения создают новые способы противодействия нашей технике и уничтожения украинской стороны. Так или иначе, как ни посмотри, мы сошли с ума, и то, что мы делаем, совершенно бессмысленно. <…> Военный и промышленный потенциал России необратимо играет им на руку. И ситуация не обратится вспять. <…> Просто за то время, которое потребуется России для победы, это уже не изменить. Это невозможно. Поэтому все так и закончится. Россия выиграла конфликт", — признался Дэвис.
В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел там же 23-24 января. Переговоры состоялись в закрытом формате, без прессы.
Президент Владимир Путин также заявлял, что заинтересованность Москвы в выводе украинских формирований с занимаемых ими территорий сводится к нулю по мере нарастания темпов наступления российской армии.
