"Сошли с ума": в США ужаснулись от планов Киева по новым территориям России

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Украинское сопротивление стало бессмысленным в условиях технологического и военного превосходства России на поле боя, а любое продолжение конфликта гарантирует потерю Киевом контроля над еще большим количеством территорий, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
"Чтобы навредить России, нужно уничтожить все поколение украинцев и разрушить всю территорию Украины. Это кажется неэтичным и аморальным. <…> Вы буквально каждый день делаете все, чтобы больше новых территорий оказалось в руках России. Такова правда", — рассказал военный.
По его словам, Запад утратил всякую возможность изменить исход спецоперации на Украине. Так, эксперт задается вопросом целесообразности продолжения поддержки киевского режима вооружением в условиях четко предопределенного успеха операции ВС России.
"Возможности русских продолжают расширяться, а технологические достижения создают новые способы противодействия нашей технике и уничтожения украинской стороны. Так или иначе, как ни посмотри, мы сошли с ума, и то, что мы делаем, совершенно бессмысленно. <…> Военный и промышленный потенциал России необратимо играет им на руку. И ситуация не обратится вспять. <…> Просто за то время, которое потребуется России для победы, это уже не изменить. Это невозможно. Поэтому все так и закончится. Россия выиграла конфликт", — признался Дэвис.
Президент Владимир Путин также заявлял, что заинтересованность Москвы в выводе украинских формирований с занимаемых ими территорий сводится к нулю по мере нарастания темпов наступления российской армии.
