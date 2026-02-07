Рейтинг@Mail.ru
"Отправят в отставку": в США жестко ответили на слова Стармера о России - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:27 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/starmer-2072835039.html
"Отправят в отставку": в США жестко ответили на слова Стармера о России
"Отправят в отставку": в США жестко ответили на слова Стармера о России - РИА Новости, 07.02.2026
"Отправят в отставку": в США жестко ответили на слова Стармера о России
Премьер-министр Британии Кир Стармер в самое ближайшее время рискует лишиться поста из-за зацикленности на русофобии, которая мешает ему решать внутренние... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T03:27:00+03:00
2026-02-07T03:27:00+03:00
в мире
великобритания
сша
россия
стив ханке
spectator
университет джонса хопкинса
кир стармер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071256662_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_0f23992b9a0619ec3f6c6811deecc05a.jpg
https://ria.ru/20260205/starmer-2072556868.html
https://ria.ru/20260202/starmer-2071563099.html
великобритания
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071256662_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_7b65f288b0ce46a3149d57eb77d7b6be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, сша, россия, стив ханке, spectator, университет джонса хопкинса, кир стармер, джеффри эпштейн
В мире, Великобритания, США, Россия, Стив Ханке, Spectator, Университет Джонса Хопкинса, Кир Стармер, Джеффри Эпштейн
"Отправят в отставку": в США жестко ответили на слова Стармера о России

Профессор Ханке: премьера Британии Стармера отправят в отставку из-за русофобии

© AP Photo / Alastair GrantПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© AP Photo / Alastair Grant
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Премьер-министр Британии Кир Стармер в самое ближайшее время рискует лишиться поста из-за зацикленности на русофобии, которая мешает ему решать внутренние проблемы, заявил профессор Университета Джонса Хопкинса Стив Ханке в социальной сети X.
«
"Русофоб Кир Стармер обречен. В ближайшие дни его отправят в отставку. Стармеру следовало бы уделять внимание внутренним делам Великобритании (например, Питеру Мандельсону и Джеффри Эпштейну), а не вести войну против России", — написал ученый.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Дмитриев призвал Стармера подать в отставку
5 февраля, 19:51
Ранее правительство Кира Стармера обозначило Россию "непосредственной и насущной угрозой", из-за чего Великобритания перешла в режим готовности к войне.
В то же время в Лондоне разгорался скандал из-за назначенного в феврале прошлого года Стармером посла в США Питера Мандельсона. После публикации последней партии файлов Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве, переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну. Британская полиция начала уголовное расследование.
Позднее издание Spectator указывало, что участие Стармера в грязных и скандальных делах будет стоить ему поста премьер-министра. Как отмечалось в материале, отставка, вероятно, состоится до майских местных выборов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Стармер подписал акт о капитуляции в Пекине
2 февраля, 08:00
 
В миреВеликобританияСШАРоссияСтив ХанкеSpectatorУниверситет Джонса ХопкинсаКир СтармерДжеффри Эпштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала