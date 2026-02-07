https://ria.ru/20260207/sport-2072896890.html
Василевский выиграл конкурс на самый эффектный буллит в мастер-шоу КХЛ
Василевский выиграл конкурс на самый эффектный буллит в мастер-шоу КХЛ
Защитник уфимского "Салавата Юлаева" Алексей Василевский, представляющий команду KHL Ural Stars, стал победителем конкурса на самый эффектный буллит в рамках... РИА Новости Спорт, 07.02.2026
спорт
екатеринбург
екатеринбург
Василевский выиграл конкурс на самый эффектный буллит в мастер-шоу КХЛ
