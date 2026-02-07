Рейтинг@Mail.ru
Василевский выиграл конкурс на самый эффектный буллит в мастер-шоу КХЛ
15:27 07.02.2026
Василевский выиграл конкурс на самый эффектный буллит в мастер-шоу КХЛ
2026-02-07T15:27:00+03:00
2026-02-07T15:27:00+03:00
екатеринбург
екатеринбург
2026
екатеринбург
Спорт, Екатеринбург
Василевский выиграл конкурс на самый эффектный буллит в мастер-шоу КХЛ

Игрок "Салавата Юлаева" Алексей Василевский
© РИА Новости / Сергей Гунеев
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Защитник уфимского "Салавата Юлаева" Алексей Василевский, представляющий команду KHL Ural Stars, стал победителем конкурса на самый эффектный буллит в рамках мастер-шоу Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Екатеринбурге.
Во время исполнения буллита Василевский сыграл на музыкальном инструменте для заклинания змей, после чего голкипер покинул ворота. Защитник реализовал буллит в пустые ворота. Победителя конкурса выбирали зрительским голосованием. Василевский получил 22% голосов.
Матч звезд КХЛ 2026 проходит 7 и 8 февраля в Екатеринбурге на "УГМК Арене". В нем принимают участие команды KHL U23 Stars, KHL World Stars, KHL Ural Stars и KHL RUS Stars. В воскресенье сборные сыграют в финале и матче за третье место.
Илья Набоков - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Вратарь "Металлурга" Набоков сыграет в Матче звезд КХЛ
6 февраля, 11:38
 
Екатеринбург
 
