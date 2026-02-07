Рейтинг@Mail.ru
Посол России в Стокгольме рассказал о выгоде Швеции от конфликта на Украине - РИА Новости, 07.02.2026
08:58 07.02.2026
Посол России в Стокгольме рассказал о выгоде Швеции от конфликта на Украине
в мире
стокгольм (город)
украина
россия
сергей беляев
стокгольм (город)
украина
россия
в мире, стокгольм (город), украина, россия, сергей беляев
В мире, Стокгольм (город), Украина, Россия, Сергей Беляев
Посол России в Стокгольме рассказал о выгоде Швеции от конфликта на Украине

Посол Беляев: Швеции и концерну Saab невыгодно окончание конфликта на Украине

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Шведский военно-промышленный комплекс и его флагман Saab получают большую прибыль на фоне конфликта на Украине, его окончание им невыгодно, заявил в интервью РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев.
"Высокие экономические показатели Saab способствуют росту влияния оборонного сектора на шведскую экономику в целом. Как следствие, возможное мирное урегулирование украинского конфликта или же резкая смена курса правительства становятся невыгодными для шведских экономоператоров, так или иначе "завязанных" на оборонные контракты", - сказал глава дипмиссии.
Стокгольм - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Швеция передала Украине военную помощь на девять миллиардов долларов
Вчера, 03:36
Посол отметил, что от военно-политического разворота Швеции больше всех выигрывает шведский военно-промышленный комплекс и в особенности его флагман - концерн Saab.
"Речь идет не просто о возрастании числа заказов, а о закреплении компании в роли якоря всей военно-промышленной базы страны. Saab доминирует либо так или иначе встроен в цепочки поставок чуть ли не всего спектра заказываемых Стокгольмом вооружений и оборудования - от авиации и подводного флота до средств управления и киберзащиты", - добавил Беляев.
По словам посла, интеграция Стокгольма в НАТО также способствует росту экспортных доходов Saab.
Посол России в Швеции Сергей Беляев - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Посол в Швеции прокомментировал санкции ЕС против российских дипломатов
28 января, 13:31
 
В миреСтокгольм (город)УкраинаРоссияСергей Беляев
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
