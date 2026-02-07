Посол России в Стокгольме рассказал о выгоде Швеции от конфликта на Украине

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Шведский военно-промышленный комплекс и его флагман Saab получают большую прибыль на фоне конфликта на Украине, его окончание им невыгодно, заявил в интервью РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

"Высокие экономические показатели Saab способствуют росту влияния оборонного сектора на шведскую экономику в целом. Как следствие, возможное мирное урегулирование украинского конфликта или же резкая смена курса правительства становятся невыгодными для шведских экономоператоров, так или иначе "завязанных" на оборонные контракты", - сказал глава дипмиссии.