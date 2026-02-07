Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор рассказал, что делать при повреждении вещи в химчистке - РИА Новости, 07.02.2026
04:29 07.02.2026 (обновлено: 12:02 07.02.2026)
Роспотребнадзор рассказал, что делать при повреждении вещи в химчистке
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
2026
Роспотребнадзор рассказал, что делать при повреждении вещи в химчистке

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Владелец вещи при обнаружении недостатков после химчистки может потребовать их безвозмездного устранения или уменьшения цены услуги, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Если в момент приемки вещи из химчистки было обнаружено, что она повреждена, изменила цвет, имеет пятна или дыры, потребитель может потребовать: безвозмездно устранить недостатки оказанной услуги; уменьшить цену оказанной услуги; возместить расходы по устранению недостатков оказанной услуги своими силами или третьим лицом", - заявили РИА Новости в ведомстве.
Пункт выдачи заказов - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
В России изменились правила возврата некоторых товаров
1 февраля, 13:38
Там уточнили, что потребитель также вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный указанным договором срок недостатки услуги исполнителем не устранены.
"В случае отказа удовлетворения требований потребителя в досудебном порядке, ему следует обращаться в суд. Для помощи в составлении претензии и искового заявления потребитель может обратиться в территориальный орган Роспотребнадзора", - заключили в пресс-службе.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Адвокат рассказал, как вернуть деньги за некачественное онлайн-обучение
15 января, 09:16
 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
