Роспотребнадзор рассказал, что делать при повреждении вещи в химчистке

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Владелец вещи при обнаружении недостатков после химчистки может потребовать их безвозмездного устранения или уменьшения цены услуги, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Если в момент приемки вещи из химчистки было обнаружено, что она повреждена, изменила цвет, имеет пятна или дыры, потребитель может потребовать: безвозмездно устранить недостатки оказанной услуги; уменьшить цену оказанной услуги; возместить расходы по устранению недостатков оказанной услуги своими силами или третьим лицом", - заявили РИА Новости в ведомстве.

Там уточнили, что потребитель также вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный указанным договором срок недостатки услуги исполнителем не устранены.