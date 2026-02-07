https://ria.ru/20260207/rospotrebnadzor-2072839036.html
Роспотребнадзор рассказал, что делать при повреждении вещи в химчистке
Роспотребнадзор рассказал, что делать при повреждении вещи в химчистке
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Владелец вещи при обнаружении недостатков после химчистки может потребовать их безвозмездного устранения или уменьшения цены услуги, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Если в момент приемки вещи из химчистки было обнаружено, что она повреждена, изменила цвет, имеет пятна или дыры, потребитель может потребовать: безвозмездно устранить недостатки оказанной услуги; уменьшить цену оказанной услуги; возместить расходы по устранению недостатков оказанной услуги своими силами или третьим лицом", - заявили РИА Новости в ведомстве.
Там уточнили, что потребитель также вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный указанным договором срок недостатки услуги исполнителем не устранены.
"В случае отказа удовлетворения требований потребителя в досудебном порядке, ему следует обращаться в суд. Для помощи в составлении претензии и искового заявления потребитель может обратиться в территориальный орган Роспотребнадзора
", - заключили в пресс-службе.