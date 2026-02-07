Рейтинг@Mail.ru
Семь лабораторий Роспотребнадзора подтвердили аккредитацию ВОЗ на 2026 год
00:05 07.02.2026
Семь лабораторий Роспотребнадзора подтвердили аккредитацию ВОЗ на 2026 год
Семь лабораторий Роспотребнадзора подтвердили аккредитацию ВОЗ на 2026 год
2026
Дарья Буймова
Лаборатории по диагностике полиомиелита подтвердили аккредитацию ВОЗ

© РИА Новости / Алекс Аминев | Перейти в медиабанкВирусологическая лаборатория
Вирусологическая лаборатория - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Алекс Аминев
Перейти в медиабанк
Вирусологическая лаборатория. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Семь лабораторий Роспотребнадзора по диагностике полиомиелита подтвердили аккредитацию ВОЗ на 2026 год, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"В феврале 2026 года национальная и шесть региональных лабораторий Роспотребнадзора по полиомиелиту успешно прошли ежегодную инспекцию Европейского регионального бюро ВОЗ и получили полную аккредитацию на 2026 год. Этот статус подтверждает наличие у учреждений кадровых и инфраструктурных возможностей по оперативному и точному выявлению полиовирусов", - рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что учреждения Роспотребнадзора входят в Глобальную лабораторную сеть ВОЗ по полиомиелиту. Среди них пять центров гигиены и эпидемиологии в субъектах Российской Федерации и Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.
