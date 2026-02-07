Семь лабораторий Роспотребнадзора подтвердили аккредитацию ВОЗ на 2026 год

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Семь лабораторий Роспотребнадзора по диагностике полиомиелита подтвердили аккредитацию ВОЗ на 2026 год, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что учреждения Роспотребнадзора входят в Глобальную лабораторную сеть ВОЗ по полиомиелиту. Среди них пять центров гигиены и эпидемиологии в субъектах Российской Федерации и Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.