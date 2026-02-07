https://ria.ru/20260207/reabilitatsiya-2072843391.html
Эвакуированного с Пхукета россиянина направили на реабилитацию
Эвакуированный из Таиланда житель Новосибирска Евгений Шеин, которого во время отдыха на Пхукете разбил полный паралич из-за синдрома Гийена-Баре, после полного РИА Новости, 07.02.2026
НОВОСИБИРСК, 7 фев - РИА Новости. Эвакуированный из Таиланда житель Новосибирска Евгений Шеин, которого во время отдыха на Пхукете разбил полный паралич из-за синдрома Гийена-Баре, после полного медобследования направлен в реабилитационный центр в Новосибирске, рассказала РИА Новости его жена Ольга.
Сорокапятилетнего Евгения, ведущего здоровый образ жизни, в январе внезапно разбил полный паралич во время отдыха на таиландском туристическом острове Пхукет
. Диагноз врачей на Пхукете - синдром Гийена-Баре, редкое аутоиммунное заболевание, возникающее у некоторых людей после перенесения какого-либо инфекционного заболевания, даже простудного. В начале февраля его эвакуировали на родину.
"Муж в реабилитационном центре сейчас. Синдром Гийена-Баре подтвержденный", - сообщила собеседница агентства.
По ее словам, мужчина уже проходит курсы лечебной физкультуры, прессотерапии и массажа. Врачи надеются на улучшение состояния в течение ближайших 3-6 месяцев.
Ранее женщина сообщала, что в Новосибирской областной больнице
Евгений прошел полное медицинское обследования для подтверждения диагноза и снятия возможных рисков других проблем со здоровьем. Мужчина пока по-прежнему не может пошевелиться.