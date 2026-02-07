Эвакуированного с Пхукета россиянина направили на реабилитацию

НОВОСИБИРСК, 7 фев - РИА Новости. Эвакуированный из Таиланда житель Новосибирска Евгений Шеин, которого во время отдыха на Пхукете разбил полный паралич из-за синдрома Гийена-Баре, после полного медобследования направлен в реабилитационный центр в Новосибирске, рассказала РИА Новости его жена Ольга.