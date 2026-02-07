В оргкомитете ОИ отрицают освистывание сборной США на церемонии открытия

Церемония открытия зимних Олимпийских игр прошла в пятницу в Милане на стадионе "Сан-Сиро". Ранее СМИ сообщали, что при выходе спортсменов США свист и крики "буу" прозвучали в тот момент, когда на больших экранах появился вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Я глава оргкомитета, а не болельщик, но я там был. Я слышал поддержку американской делегации. Ничего другого я не слышал. Поддержка была превосходной", - заявил Варньер на пресс-конференции Международного олимпийского комитета (МОК).

"Неважно, откуда атлеты, мы не хотим слышать свист. Важно, чтобы всех атлетов поддерживали. Одна из идей олимпийского движения - атлеты не должны страдать от действий их правительств, неважно из каких они стран. Часть речи про человечность от президента МОК была про это. Мы уверены, что итальянские болельщики будут справедливы и поддержат всех спортсменов на этих Играх", - добавил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.