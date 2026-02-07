Рейтинг@Mail.ru
В оргкомитете ОИ отрицают освистывание сборной США на церемонии открытия - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:59 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/olimpiada-2072886617.html
В оргкомитете ОИ отрицают освистывание сборной США на церемонии открытия
В оргкомитете ОИ отрицают освистывание сборной США на церемонии открытия - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
В оргкомитете ОИ отрицают освистывание сборной США на церемонии открытия
Исполнительный директор оргкомитета Олимпийских игр Андреа Варньер заявил, что не слышал освистывание американских спортсменов во время церемонии открытия... РИА Новости Спорт, 07.02.2026
2026-02-07T13:59:00+03:00
2026-02-07T13:59:00+03:00
международный олимпийский комитет (мок)
зимние олимпийские игры 2026
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072826253_0:0:3316:1865_1920x0_80_0_0_9acacc6d77bda5d501f3e7bf02693039.jpg
https://ria.ru/20260207/kenuorti-2072886335.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072826253_367:0:3098:2048_1920x0_80_0_0_424eaccd4e98c2b0ffda75d0da8df762.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
международный олимпийский комитет (мок), зимние олимпийские игры 2026, вокруг спорта
Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026, Вокруг спорта
В оргкомитете ОИ отрицают освистывание сборной США на церемонии открытия

В оргкомитете ОИ отрицают освистывание сборной США на церемонии открытия Игр

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкОлимпийские кольца
Олимпийские кольца - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Исполнительный директор оргкомитета Олимпийских игр Андреа Варньер заявил, что не слышал освистывание американских спортсменов во время церемонии открытия Олимпиады в Италии.
Церемония открытия зимних Олимпийских игр прошла в пятницу в Милане на стадионе "Сан-Сиро". Ранее СМИ сообщали, что при выходе спортсменов США свист и крики "буу" прозвучали в тот момент, когда на больших экранах появился вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«
"Я глава оргкомитета, а не болельщик, но я там был. Я слышал поддержку американской делегации. Ничего другого я не слышал. Поддержка была превосходной", - заявил Варньер на пресс-конференции Международного олимпийского комитета (МОК).
"Неважно, откуда атлеты, мы не хотим слышать свист. Важно, чтобы всех атлетов поддерживали. Одна из идей олимпийского движения - атлеты не должны страдать от действий их правительств, неважно из каких они стран. Часть речи про человечность от президента МОК была про это. Мы уверены, что итальянские болельщики будут справедливы и поддержат всех спортсменов на этих Играх", - добавил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.
Олимпийские игры проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.
Гас Кенуорти (США), завоевавший серебряную медаль в слоупстайле на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Британского атлета не накажут за политический лозунг уриной на снегу на ОИ
Вчера, 13:58
 
Международный олимпийский комитет (МОК)Зимние Олимпийские игры 2026Вокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Вольфсбург
    Боруссия Д
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вулверхэмптон
    Челси
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Сандерленд
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Мальорка
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Наполи
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия М
    Байер
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Эльче
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Тоттенхэм
    2
    0
  • Теннис
    Завершен
    С. Бейлек
    Е. Александрова
    76
    61
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала