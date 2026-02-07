https://ria.ru/20260207/olimpiada-2072886617.html
В оргкомитете ОИ отрицают освистывание сборной США на церемонии открытия
В оргкомитете ОИ отрицают освистывание сборной США на церемонии открытия - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
В оргкомитете ОИ отрицают освистывание сборной США на церемонии открытия
Исполнительный директор оргкомитета Олимпийских игр Андреа Варньер заявил, что не слышал освистывание американских спортсменов во время церемонии открытия... РИА Новости Спорт, 07.02.2026
2026-02-07T13:59:00+03:00
2026-02-07T13:59:00+03:00
2026-02-07T13:59:00+03:00
международный олимпийский комитет (мок)
зимние олимпийские игры 2026
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072826253_0:0:3316:1865_1920x0_80_0_0_9acacc6d77bda5d501f3e7bf02693039.jpg
https://ria.ru/20260207/kenuorti-2072886335.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072826253_367:0:3098:2048_1920x0_80_0_0_424eaccd4e98c2b0ffda75d0da8df762.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
международный олимпийский комитет (мок), зимние олимпийские игры 2026, вокруг спорта
Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026, Вокруг спорта
В оргкомитете ОИ отрицают освистывание сборной США на церемонии открытия
В оргкомитете ОИ отрицают освистывание сборной США на церемонии открытия Игр
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Исполнительный директор оргкомитета Олимпийских игр Андреа Варньер заявил, что не слышал освистывание американских спортсменов во время церемонии открытия Олимпиады в Италии.
Церемония открытия зимних Олимпийских игр прошла в пятницу в Милане на стадионе "Сан-Сиро". Ранее СМИ сообщали, что при выходе спортсменов США свист и крики "буу" прозвучали в тот момент, когда на больших экранах появился вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«
"Я глава оргкомитета, а не болельщик, но я там был. Я слышал поддержку американской делегации. Ничего другого я не слышал. Поддержка была превосходной", - заявил Варньер на пресс-конференции Международного олимпийского комитета (МОК).
"Неважно, откуда атлеты, мы не хотим слышать свист. Важно, чтобы всех атлетов поддерживали. Одна из идей олимпийского движения - атлеты не должны страдать от действий их правительств, неважно из каких они стран. Часть речи про человечность от президента МОК была про это. Мы уверены, что итальянские болельщики будут справедливы и поддержат всех спортсменов на этих Играх", - добавил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.
Олимпийские игры проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.