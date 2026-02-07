Сколько русских фигуристов выступает на Олимпиаде? Вы будете в шоке!

Из девятнадцати спортивных пар на Олимпиаде половина имеет прямое отношение к России - такого соотношения не было никогда. Как это получилось, если Международный союз конькобежцев (ISU) не хотел видеть наших в Милане, и почему без россиян этот вид спорта умрет - в материале РИА Новости Спорт.

Фигурное катание из Красной книги

ISU не одобрил нейтральный статус российским спортивным парам и танцевальным дуэтам, тем самым оставив наших сильнейших спортсменов на обочине своего пикника. Впрочем, избавиться от России на Олимпиаде они все равно не смогли. Учитывая масштаб представительства, если бы не наша школа парного катания, этот вид спорта можно было бы включать в Красную олимпийскую книгу. Прямо говоря, он бы вскоре просто перестал существовать.

Это не преувеличенная страшилка, а один из сценариев обозримого будущего. Из программы юношеских Олимпийских игр 2028 года парное катание уже исключили - об этом стало известно в конце 2025 года. ISU отчасти можно понять - за последний олимпийский цикл юниорское парное катание деградировало настолько, что победители Игр-2024 набрали 113 баллов за две программы. Всего участников было четверо. Если бы не бан россиян, пар было бы шесть, и общий уровень уже не казался таким катастрофическим.

В 2020 году в Олимпиаде участвовало 8 пар, победители Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов набрали под 200 баллов - приличный даже по взрослым меркам результат.

Парное катание - технически очень сложный вид с высокими рисками для партнеров. Он предъявляет строгие требования к силе, выносливости, психологической устойчивости. В идеале партнер должен быть крупным, а партнерша - маленькой и быстрой. Тогда им будет проще выполнять элементы. Поэтому пар традиционно меньше, чем танцевальных дуэтов - там практически любые мужчина и женщина могут начать кататься вместе.

При этом парное - один из самых зрелищных видов фигурного катания с большими победными традициями и своими легендарными спортсменами. Да, во многом эти традиции связаны с Советским Союзом и Россией, но разве это должно как-то уменьшать их масштаб и значимость? Белоусова/Протопопов, Роднина, Бережная/Сихарулидзе, Волосожар/Траньков - имена на все времена, знакомые на всех языках мира.

К тому же в последние десятилетия, наконец, появились олимпийские чемпионы из Китая и Германии. Сейчас очень сильна японская пара Миура/Кихара, они одни из фаворитов Милана, что еще несколько лет назад было сложно представить.

Плодовитый чемпион Сочи-2014

Олимпиада-2026 в парном катании все равно будет интересной. Большая заслуга в этом принадлежит разным национальным федерациям, которые вовремя успели подсуетиться и выдали релизы экс-россиянам. И, конечно, постарались сами фигуристы и их тренеры, подгоняемые стимулом в виде ослабленной конкуренции за первые места в отсутствие, например, Мишиной/Галлямова и Бойковой/Козловского. В результате начали показывать более высокий уровень и стабильность.

Одни из претендентов на золото (осторожно можно такое предположить) - грузинская пара Анастасия Метелкина/Лука Берулава. Они родились во Владимире и Москве, катаются у известного российского тренера Павла Слюсаренко, который подготовил множество сильных спортсменов, сотрудничал с парами Этери Тутберидзе. Лука этнический грузин, поэтому проблем с получением гражданства у пары не было. Они выиграли чемпионат Европы-2026 впервые в истории Грузии.

Сразу две пары подготовил олимпийский чемпион Сочи-2014 Федор Климов. Он после завершения карьеры осел в Сочи и собрал мощную группу спортсменов, которые быстро начали показывать уверенный прогресс. Одни из претендентов на пьедестал на Играх в Милане - Мария Павлова/Алексей Святченко. Родились в Москве и Санкт-Петербурге соответственно, в этом сезоне стали бронзовыми призерами чемпионата Европы. В короткой программе у них привет Аделии Петросян - та же композиция Майкла Джексона, что и у нее. Надеемся, для всех она будет одинаково счастливой.

Еще одни ученики Климова - стильные Карина Акопова/Никита Рахманин. Родом из Москвы и Челябинска, они тоже на 100% продукт отечественной школы фигурного катания. Еще до 2023 года выступали на российских соревнованиях, потом был перерыв из-за травм, а в 2025 году спортсмены получили релиз и теперь представляют Армению.

Вице-чемпион Европы этого года в паре с Минервой Фабьян-Хазе Никита Володин родился в Санкт-Петербурге и долгое время строил карьеру в России, выступал на нескольких чемпионатах страны и даже выигрывал бронзу юношеских Олимпийских игр в 2016 году. Он вовремя успел получить гражданство Германии, так что в 26 лет открыл себе путь на первую в карьере Олимпиаду.

Экзотическая для фигурного катания Австралия представлена на Олимпиаде в Милане благодаря экс-россиянке Анастасии Голубевой. Еще в 2019 году ее заметили и позвали попробоваться с Гектором Йотопулосом Муром. В 2025 году Анастасии дали гражданство, так что теперь нет никаких преград для выступления на международной арене.

Еще три европейские пары приехали на эту Олимпиаду благодаря связи с Россией. Представляющий Францию Павел Ковалев родился в Санкт-Петербурге. Его партнерша Камиль Ковалев носит его фамилию по праву замужества - пара поженилась в 2017 году.

Дарья Данилова родилась в Москве, тренируется в Сочи, а выступает с Мишелем Циба за Нидерланды. Нижегородка Юлия Щетинина с Михалом Возняком катается за Польшу, а консультирует их российский специалист Дмитрий Савин.