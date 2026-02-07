"Падение меня выбило": российская лыжница не сдалась на Олимпиаде

Россиянка Дарья Непряева, которая лишь в нынешнем сезоне впервые вышла на международную арену, дебютировала в субботу на Олимпийских играх. РИА Новости Спорт рассказывает, как молодая лыжница провела первую гонку в Тезеро.

Скандинавки как хозяйки

Скиатлон — одна из самых сложных и непредсказуемых дисциплин в лыжных гонках. Формат с чередованием классического и конькового ходов требует не только физической готовности, но и умения правильно распределять силы по дистанции. К Олимпиаде-2026 дистанцию увеличили до 20 км, что сделало гонку еще более выносливой и требовательной к тактике.

Женский же скиатлон изначально воспринимался как территория скандинавок — прежде всего сборной Швеции, для которой эта дисциплина в последние годы стала одной из ключевых. Главной претенденткой на золото называли Эббу Андерссон — двукратную действующую чемпионку мира в скиатлоне, способную выдерживать высокий темп на всей дистанции. Рядом с ней в числе фаворитов шла Фрида Карлссон , стабильно сильная на длинных гонках, а также универсальная Йонна Сундлинг , умеющая атаковать на решающих отрезках. Дополняла шведскую группу Майя Слинд, регулярно входившая в число призеров скиатлона на этапах Кубка мира.

Серьезную конкуренцию шведкам должны были составить норвежки. В первую очередь — Хейди Венг , для которой скиатлон традиционно остается одной из профильных дисциплин, а также Каролине Симпсон-Ларсен, стабильно выступавшая в дистанционных гонках Кубка мира и способная держаться в группе лидеров на тяжелых трассах. За пределами Скандинавии главной альтернативой считалась Джесси Диггинс, однако ее насыщенный сезон и ставка на общий зачет Кубка мира вызывали вопросы о готовности именно к олимпийскому скиатлону.

С первых километров стало ясно, что сценарий скиатлона будет отличаться от привычных гонок Кубка мира. Темп, заданный лидерами, оказался настолько высоким, что пелотон начал рваться еще на классической части дистанции — и это коснулось не только аутсайдеров.

Одними из первых начали терять контакт спортсменки, которых до старта относили к числу потенциальных претендентов на высокие места, в том числе на золото. Падения на спусках добавили хаоса: в числе пострадавших оказались неожиданно, и Диггинс, лидер общего зачета Кубка мира, и Симпсон-Ларсен - победительница этапов Кубка мира.

На фоне этого жесткого начала Непряева провела первую половину гонки достаточно уверенно. Начала спокойно, без резких рывков, и постепенно сокращала отставание от лидирующих групп.

По ходу классической части она стабильно держалась в районе 12–14-й позиции, находясь в контакте с группой сильнейших. Не выпадала из темпа, грамотно работала на подъемах и выглядела собранно. К этому моменту ее выступление не вызывало тревоги: Дарья находилась там, где и должна была быть с учетом статуса, дистанции и плотности состава. Все шло по рабочему сценарию.

Падение, которое изменило гонку

Переломным моментом для Непряевой стал сложный спуск на классической части дистанции. Дарья упала в месте, где падала и олимпийская чемпионка Диггинс. Хотя инвентарь не пострадал, но ее отбросило сразу на несколько позиций назад и, что было не менее важно, сбился ритм в тот момент, когда лидеры только начинали наращивать темп. Пока Непряева возвращалась в гонку, впереди уже формировались отрывы, а группа фаворитов уходила все дальше. Кажется этот эпизод лишил Дарью возможности продолжать борьбу на прежних условиях.

К началу коньковой части Дарья оказалась в конце третьей группы преследования. Попытки сократить отставание предпринимались, однако объективные обстоятельства были не на ее стороне: тяжелая классическая часть, потеря ритма после падения и запредельный темп впереди не оставляли пространства для маневра.

Тем временем лидеры окончательно начали разрывать гонку. Уже на первых километрах конька стало ясно, что Карлссон чувствует себя на трассе лучше всех. Ни тяжелый мокрый снег, ни каскад подъемов не выбивали ее из ритма — она уверенно довела гонку до финиша и стала олимпийской чемпионкой в скиатлоне.

Серебро завоевала Андерссон, сумевшая удержать вторую позицию несмотря на давление со стороны преследовательниц, а бронзовую медаль взяла Венг, которая мощно прошла коньковую часть и оторвалась от группы борьбы за четвертое место. Отрывы на финише получились нетипично большими — скиатлон в Вальтеллине оказался беспощадным даже к самым опытным спортсменкам.

Непряева финишировала 17-й. Да, это далеко от тех позиций, на которые можно было рассчитывать, но для дебютантки Олимпийских игр сама гонка стала важным шагом. После неудачного эпизода она не сошла, не "рассыпалась" и честно доработала дистанцию до конца, выдержав одну из самых тяжелых гонок в программе. Для первого олимпийского старта — с давлением, падением и запредельным темпом лидеров — это был взрослый, бойцовский финиш.

Сама Непряева честно призналась, что скиатлон дался ей крайне непросто:

« "Было очень тяжело. Было еще падение, которое окончательно меня выбило на третьем кругу. Каша везде — лыжа просто врезалась и повела в другую сторону. На коньке я чувствовала себя получше, но состояние все равно было ужасное. Дело просто в состоянии, я себе три поставлю за скиатлон", — сказала она в трансляции Okko.