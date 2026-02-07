В Мексике, вероятно, нашли тело одного из похищенных шахтеров

МЕХИКО, 7 фев - РИА Новости. Мексиканские власти обнаружили в тайном захоронении тело человека, внешность которого соответствует описанию одного из десяти похищенных в штате Синалоа шахтеров канадской компании Vizsla Silver, также в ходе расследования были задержаны четыре человека, сообщили в генеральной Мексиканские власти обнаружили в тайном захоронении тело человека, внешность которого соответствует описанию одного из десяти похищенных в штате Синалоа шахтеров канадской компании Vizsla Silver, также в ходе расследования были задержаны четыре человека, сообщили в генеральной прокуратуре страны.

"После исчезновения десяти рабочих горнодобывающей компании в штате Синалоа... провели ряд процедур, которые позволили добиться значительных успехов в расследовании, включая обнаружение тел и человеческих останков. Было установлено, что одно из обнаруженных тел имеет характеристики, схожие с одним из лиц, заявленных как пропавшие без вести, в связи с чем проводятся соответствующие работы по подтверждению его личности", - говорится в сообщении ведомства.

Как добавили в ведомстве, в ходе расследования также были задержаны четыре человека, которые были переданы в распоряжение компетентных органов. Эксперты-криминалисты продолжают работу с обнаруженными доказательствами.

Cотрудники канадской компании две недели назад были насильственно вывезены вооруженными людьми из лагеря строительных и производственных работ в муниципалитете Конкордия. Компания Vizsla Silver уведомила об этом мексиканские власти и свои международные кризисные службы, приостановила производственную деятельность на объекте и заявила о сотрудничестве со следствием.