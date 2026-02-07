Рейтинг@Mail.ru
В Мексике, вероятно, нашли тело одного из похищенных шахтеров - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:07 07.02.2026 (обновлено: 06:08 07.02.2026)
https://ria.ru/20260207/meksika-2072843037.html
В Мексике, вероятно, нашли тело одного из похищенных шахтеров
В Мексике, вероятно, нашли тело одного из похищенных шахтеров - РИА Новости, 07.02.2026
В Мексике, вероятно, нашли тело одного из похищенных шахтеров
Мексиканские власти обнаружили в тайном захоронении тело человека, внешность которого соответствует описанию одного из десяти похищенных в штате Синалоа... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T06:07:00+03:00
2026-02-07T06:08:00+03:00
в мире
синалоа
мексика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147275/76/1472757642_0:127:1467:952_1920x0_80_0_0_77f9988f88794995bbf94d6dff9e297a.jpg
https://ria.ru/20260117/meksika-2068454181.html
https://ria.ru/20251029/nakhodka-2051428124.html
синалоа
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147275/76/1472757642_83:0:1387:978_1920x0_80_0_0_7c8eb912a461ab5c59fb8595c1a3648c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, синалоа, мексика
В мире, Синалоа, Мексика
В Мексике, вероятно, нашли тело одного из похищенных шахтеров

В Мексике нашли тело человека, похожего на одного из похищенных шахтеров

© AP Photo / Gustavo AguadoСотрудники правоохранительных органов Мексики
Сотрудники правоохранительных органов Мексики - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© AP Photo / Gustavo Aguado
Сотрудники правоохранительных органов Мексики. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЕХИКО, 7 фев - РИА Новости. Мексиканские власти обнаружили в тайном захоронении тело человека, внешность которого соответствует описанию одного из десяти похищенных в штате Синалоа шахтеров канадской компании Vizsla Silver, также в ходе расследования были задержаны четыре человека, сообщили в генеральной прокуратуре страны.
"После исчезновения десяти рабочих горнодобывающей компании в штате Синалоа... провели ряд процедур, которые позволили добиться значительных успехов в расследовании, включая обнаружение тел и человеческих останков. Было установлено, что одно из обнаруженных тел имеет характеристики, схожие с одним из лиц, заявленных как пропавшие без вести, в связи с чем проводятся соответствующие работы по подтверждению его личности", - говорится в сообщении ведомства.
Спецназ мексиканской полиции - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Пропавшего в Мексике колумбийского профессора нашли живым
17 января, 04:56
Как добавили в ведомстве, в ходе расследования также были задержаны четыре человека, которые были переданы в распоряжение компетентных органов. Эксперты-криминалисты продолжают работу с обнаруженными доказательствами.
Cотрудники канадской компании две недели назад были насильственно вывезены вооруженными людьми из лагеря строительных и производственных работ в муниципалитете Конкордия. Компания Vizsla Silver уведомила об этом мексиканские власти и свои международные кризисные службы, приостановила производственную деятельность на объекте и заявила о сотрудничестве со следствием.
Министр общественной безопасности Мексики Омар Гарсия Арфуш сообщил после этого, что основная версия следствия указывает на причастность к преступлению одной из фракций картеля Синалоа.
Полиция оцепила место обнаружения массового захоронения недалеко от Гвадалахары, Мексика - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
"Обнаружили в мешках". СМИ сообщили об ужасающей находке
29 октября 2025, 11:53
 
В миреСиналоаМексика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала