Ликсутов: благоустроена вторая очередь технопарка "Алабушево" в Зеленограде

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. На территории второй очереди технопарка "Алабушево" в Зеленограде завершены работы по благоустройству, заявил в субботу заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В рамках программы стимулирования создания мест приложения труда девелопер Capital Group реализовал уже вторую очередь проекта, которая охватывает 50 тысяч квадратных метров.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе последовательно формируется современная промышленная среда, которая способствует устойчивому росту экономики и расширяет возможности трудоустройства для жителей столицы. Одним из примеров такой работы является технопарк “Алабушево” в Зеленограде, две очереди которого суммарно занимают более 100 тысяч квадратных метров", — приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы слова Ликсутова.

Заместитель мэра уточнил, что после выхода на полную мощность здесь будет создано более 2,5 тысячи новых рабочих мест.

Отмечается, что на всей площади уже уложен финишный слой асфальтобетонного покрытия, что обеспечило формирование удобной и безопасной улично-дорожной сети. Согласно концепции, установлены малые архитектурные формы, организованы зоны отдыха и пребывания сотрудников. Проведено масштабное озеленение: высажены растения, сформированы газоны и зеленые зоны.

"Строительство бизнес-центра в технопарке “Алабушево” позволит москвичам трудоустроиться в непосредственной близости от дома, что снизит маятниковую миграцию и соответствует принципам “15-минутного города”. Вторая очередь комплекса предусматривает возведение 50 тысяч квадратных метров современных площадей, где после завершения работ будет создано 1250 рабочих мест", — заявил, в свою очередь, министр столичного правительства, руководитель ДИПП Москвы Анатолий Гарбузов.

Мосгосстройнадзор контролировал возведение второй очереди производственного объекта на всех этапах. По словам главы Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, по результатам итоговой выездной проверки было оформлено заключение о соответствии корпусов утвержденной проектной документации. Следующий этап — оформление разрешения на их ввод в эксплуатацию.

Вместе с тем на территории технопарка проведены работы по обеспечению безопасности: по периметру установлен постоянный контур ограждения, позволяющий эффективно регулировать доступ и разграничивать функциональные зоны. Также завершен монтаж уличного освещения: проложены кабельные линии, установлены светильники, обеспечена подсветка пешеходных маршрутов и проездов. Дополнительно выполнена архитектурная подсветка зданий, которая подчеркивает композицию корпусов и формирует визуальный образ пространства в вечернее время.

В свою очередь, член правления, директор по правовым вопросам Capital Group Владимир Галактионов уточнил, что технопарк уже стал точкой роста для инновационной экономики Москвы и примером того, как девелоперские проекты могут работать на долгосрочное развитие городской среды

Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется с 2020 года и охватила практически все районы столицы, уточнили в пресс-службе департамента. Инвесторы возведут свыше 270 объектов общей площадью 8,3 миллиона "квадратов". Среди них — новые промышленные предприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта. Совокупно в развитие столицы будет привлечено более 2,8 триллиона рублей, что позволит создать порядка 360 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики мегаполиса.