Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: благоустроена вторая очередь технопарка "Алабушево" в Зеленограде - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:07 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/liksutov-2072871292.html
Ликсутов: благоустроена вторая очередь технопарка "Алабушево" в Зеленограде
Ликсутов: благоустроена вторая очередь технопарка "Алабушево" в Зеленограде - РИА Новости, 07.02.2026
Ликсутов: благоустроена вторая очередь технопарка "Алабушево" в Зеленограде
На территории второй очереди технопарка "Алабушево" в Зеленограде завершены работы по благоустройству, заявил в субботу заместитель мэра столицы по вопросам... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T12:07:00+03:00
2026-02-07T12:07:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
анатолий гарбузов
твой бизнес – новости
capital group
мосгосстройнадзор
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072870952_0:274:2528:1696_1920x0_80_0_0_e385690ee444df6f9cdc19383104a20d.png
https://ria.ru/20260206/garbuzov-2072676489.html
https://ria.ru/20260206/liksutov-2072714074.html
москва
зеленоград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072870952_136:0:2397:1696_1920x0_80_0_0_42014db70124738ece9c749f3588b864.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов, твой бизнес – новости, capital group, мосгосстройнадзор, сергей собянин, зеленоград
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов, Твой бизнес – новости, Capital Group, Мосгосстройнадзор, Сергей Собянин, Зеленоград
Ликсутов: благоустроена вторая очередь технопарка "Алабушево" в Зеленограде

Ликсутов: в Зеленограде благоустроили вторую очередь технопарка "Алабушево"

© Фото : пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики МосквыТехнопарк "Алабушево" в Зеленограде
Технопарк Алабушево в Зеленограде - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© Фото : пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Технопарк "Алабушево" в Зеленограде
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. На территории второй очереди технопарка "Алабушево" в Зеленограде завершены работы по благоустройству, заявил в субботу заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
В рамках программы стимулирования создания мест приложения труда девелопер Capital Group реализовал уже вторую очередь проекта, которая охватывает 50 тысяч квадратных метров.
Производство машин и оборудования - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Гарбузов: производство машин и оборудования выросло в Москве на 40%
6 февраля, 14:03
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе последовательно формируется современная промышленная среда, которая способствует устойчивому росту экономики и расширяет возможности трудоустройства для жителей столицы. Одним из примеров такой работы является технопарк “Алабушево” в Зеленограде, две очереди которого суммарно занимают более 100 тысяч квадратных метров", — приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы слова Ликсутова.
Заместитель мэра уточнил, что после выхода на полную мощность здесь будет создано более 2,5 тысячи новых рабочих мест.
Отмечается, что на всей площади уже уложен финишный слой асфальтобетонного покрытия, что обеспечило формирование удобной и безопасной улично-дорожной сети. Согласно концепции, установлены малые архитектурные формы, организованы зоны отдыха и пребывания сотрудников. Проведено масштабное озеленение: высажены растения, сформированы газоны и зеленые зоны.
"Строительство бизнес-центра в технопарке “Алабушево” позволит москвичам трудоустроиться в непосредственной близости от дома, что снизит маятниковую миграцию и соответствует принципам “15-минутного города”. Вторая очередь комплекса предусматривает возведение 50 тысяч квадратных метров современных площадей, где после завершения работ будет создано 1250 рабочих мест", — заявил, в свою очередь, министр столичного правительства, руководитель ДИПП Москвы Анатолий Гарбузов.
Мосгосстройнадзор контролировал возведение второй очереди производственного объекта на всех этапах. По словам главы Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, по результатам итоговой выездной проверки было оформлено заключение о соответствии корпусов утвержденной проектной документации. Следующий этап — оформление разрешения на их ввод в эксплуатацию.
Вместе с тем на территории технопарка проведены работы по обеспечению безопасности: по периметру установлен постоянный контур ограждения, позволяющий эффективно регулировать доступ и разграничивать функциональные зоны. Также завершен монтаж уличного освещения: проложены кабельные линии, установлены светильники, обеспечена подсветка пешеходных маршрутов и проездов. Дополнительно выполнена архитектурная подсветка зданий, которая подчеркивает композицию корпусов и формирует визуальный образ пространства в вечернее время.
В свою очередь, член правления, директор по правовым вопросам Capital Group Владимир Галактионов уточнил, что технопарк уже стал точкой роста для инновационной экономики Москвы и примером того, как девелоперские проекты могут работать на долгосрочное развитие городской среды
Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется с 2020 года и охватила практически все районы столицы, уточнили в пресс-службе департамента. Инвесторы возведут свыше 270 объектов общей площадью 8,3 миллиона "квадратов". Среди них — новые промышленные предприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта. Совокупно в развитие столицы будет привлечено более 2,8 триллиона рублей, что позволит создать порядка 360 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики мегаполиса.
Ранее Ликсутов рассказал, что площадь инфраструктуры особой экономической зоны "Технополис Москва" выросла в три раза с сентября 2016 года, когда особая экономическая зона перешла в ведение столицы.
Промышленный парк NOMAN - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Ликсутов отметил удобство нового промпарка из-за транспортной доступности
6 февраля, 15:18
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим ЛиксутовАнатолий ГарбузовТвой бизнес – новостиCapital GroupМосгосстройнадзорСергей СобянинЗеленоград
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала