Новый выпад фон дер Ляйен в адрес России поразил Запад
11:59 07.02.2026 (обновлено: 20:42 07.02.2026)
Новый выпад фон дер Ляйен в адрес России поразил Запад
Новый выпад фон дер Ляйен в адрес России поразил Запад
в мире
россия
украина
сша
евросоюз
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
в мире, россия, украина, сша, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен
В мире, Россия, Украина, США, Евросоюз, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен
Новый выпад фон дер Ляйен в адрес России поразил Запад

Кошковича поразило заявление фон дер Ляйен о 20-м пакете санкций против России

© AP Photo / Omar HavanaГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© AP Photo / Omar Havana
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о России поразило аналитика венгерского Центра фундаментальных прав Золтана Кошковича. Об этом он написал в соцсети X.

Она утверждает, что Россия сядет за стол переговоров с искренними намерениями, только если на нее окажут давление, поэтому ЕС представил 20-й пакет санкций.
"Двадцатый раз — это просто прелесть. <...> Но, пожалуйста, по крайней мере наденьте шлем, прежде чем влетать головой в кирпичную стену. (Снова)", — в ответ написал Кошкович.

Запад усилил экономическое давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С начала спецоперации ЕС вел уже 19 пакетов рестрикций.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, санкции — это обоюдоострое оружие. Москва не раз заявляла, что считает подобные односторонние действия незаконными и выступает против них.
