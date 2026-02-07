МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о России поразило аналитика венгерского Центра фундаментальных прав Золтана Кошковича. Об этом он написал в соцсети X.
Она утверждает, что Россия сядет за стол переговоров с искренними намерениями, только если на нее окажут давление, поэтому ЕС представил 20-й пакет санкций.
"Двадцатый раз — это просто прелесть. <...> Но, пожалуйста, по крайней мере наденьте шлем, прежде чем влетать головой в кирпичную стену. (Снова)", — в ответ написал Кошкович.
Запад усилил экономическое давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С начала спецоперации ЕС вел уже 19 пакетов рестрикций.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, санкции — это обоюдоострое оружие. Москва не раз заявляла, что считает подобные односторонние действия незаконными и выступает против них.