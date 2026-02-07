Рейтинг@Mail.ru
В Японии отмечается тихий "День северных территорий" - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:19 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/japonija-2072841418.html
В Японии отмечается тихий "День северных территорий"
В Японии отмечается тихий "День северных территорий" - РИА Новости, 07.02.2026
В Японии отмечается тихий "День северных территорий"
Впервые за многие годы в день "северных территорий", как в Японии называют южные острова Курильской гряды, в районе дипломатических представительств России... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T05:19:00+03:00
2026-02-07T05:19:00+03:00
в мире
япония
россия
ссср
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156201/02/1562010236_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_76f12a1a264005c7d0267eaa71c91d2f.jpg
https://ria.ru/20251110/yaponiya-2053857382.html
https://ria.ru/20260207/yaponiya-2072840470.html
https://ria.ru/20260202/rossiya-2071808682.html
япония
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156201/02/1562010236_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_c03c58da4d3ac05c3384bb9830bc3829.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, россия, ссср
В мире, Япония, Россия, СССР
В Японии отмечается тихий "День северных территорий"

РИА Новости: день северных территорий в Японии проходит без громких акций

CC BY 2.0 / dave.see / Niseko, JapanЗима в Японии
Зима в Японии - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
CC BY 2.0 / dave.see / Niseko, Japan
Зима в Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ОСАКА, 7 фев - РИА Новости. Впервые за многие годы в день "северных территорий", как в Японии называют южные острова Курильской гряды, в районе дипломатических представительств России громких акций ультраправых не наблюдается, передаёт корреспондент РИА Новости.
Утром субботы на улицах вокруг генерального консульства России в Осаке пустынно и тихо. Единственное, что бросается в глаза, это большее число сотрудников правоохранительных органов, некоторые из которых имеют при себе специальные приборы для измерения уровня шума.
Остров Итуруп - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
В Японии разгорелся скандал из-за слов министра о Курилах
10 ноября 2025, 05:14
"Гарантировать точно, что ничего не будет, нельзя, так как кто-то может и приехать, но так как сейчас период перед выборами, это всё-таки маловероятно", - заявили РИА Новости дежурившие на месте полицейские.
Как сообщил РИА Новости источник в полиции Токио, громких выступлений около посольства РФ впервые за многие годы также не планируется. В связи с проведением предвыборной кампании такие выступления будут квалифицированы как нарушение закона о выборах и создании помех кандидатам. При этом источник не исключил подачи петиций пешими группами по 3-5 человек. Такие петиции опускали в ящик посольства еще в пятницу.
День "северных территорий" отмечается в Японии 7 февраля в годовщину подписания с Россией Симодского трактата 1855 года, по которому Японии отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи - острова, возвращения которых она требует от России в послевоенный период. В этот день ультраправые организации на микроавтобусах черного или фиолетового цвета с флагами и лозунгами с утра и до вечера объезжают районы, где находятся российские дипломатические представительства, и через громкоговорители выкрикивают требования о возврате островов, перемежая их трансляцией военных маршей.
Также группы делегатов по несколько человек пешком отправляются к посольству, где зачитывает петицию и требования, а затем передают ее в дипмиссию.
Токио - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
В Японии открылся съезд за возврат северных территорий
Вчера, 05:06
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году).
Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
После того, как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ 21 марта 2024 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
МИД: Россия не препятствует посещению японцами могил предков на Курилах
2 февраля, 21:38
 
В миреЯпонияРоссияСССР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала