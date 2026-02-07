В Японии отмечается тихий "День северных территорий"

ОСАКА, 7 фев - РИА Новости. Впервые за многие годы в день "северных территорий", как в Японии называют южные острова Курильской гряды, в районе дипломатических представительств России громких акций ультраправых не наблюдается, передаёт корреспондент РИА Новости.

Утром субботы на улицах вокруг генерального консульства России Осаке пустынно и тихо. Единственное, что бросается в глаза, это большее число сотрудников правоохранительных органов, некоторые из которых имеют при себе специальные приборы для измерения уровня шума.

"Гарантировать точно, что ничего не будет, нельзя, так как кто-то может и приехать, но так как сейчас период перед выборами, это всё-таки маловероятно", - заявили РИА Новости дежурившие на месте полицейские.

Как сообщил РИА Новости источник в полиции Токио , громких выступлений около посольства РФ впервые за многие годы также не планируется. В связи с проведением предвыборной кампании такие выступления будут квалифицированы как нарушение закона о выборах и создании помех кандидатам. При этом источник не исключил подачи петиций пешими группами по 3-5 человек. Такие петиции опускали в ящик посольства еще в пятницу.

Шикотан, Итуруп и День "северных территорий" отмечается в Японии 7 февраля в годовщину подписания с Россией Симодского трактата 1855 года, по которому Японии отошли Кунашир Хабомаи - острова, возвращения которых она требует от России в послевоенный период. В этот день ультраправые организации на микроавтобусах черного или фиолетового цвета с флагами и лозунгами с утра и до вечера объезжают районы, где находятся российские дипломатические представительства, и через громкоговорители выкрикивают требования о возврате островов, перемежая их трансляцией военных маршей.

Также группы делегатов по несколько человек пешком отправляются к посольству, где зачитывает петицию и требования, а затем передают ее в дипмиссию.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США , которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году).

Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.