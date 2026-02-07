Минтранс Италии назвал диверсией инциденты с перебоями на железной дороге

МИЛАН, 7 фев - РИА Новости. Минтранс Италии заявил, что инциденты, приведшие к перебоям в движении поездов в районе Болоньи, являются диверсией и напоминают нападения, которые произошли в 2024 году в канун открытия Олимпийских игры в Париже.

Ранее сообщалось о нескольких повреждениях железнодорожного полотна и сопутствующей инфраструктуры в районе Болоньи . Первый эпизод зафиксирован утром на участке между Болоньей и Венецией , где обнаружено повреждение кабелей. Также на линии Болонья - Падуя было найдено и обезврежено самодельное взрывное устройство на стрелочном переводе, на высокоскоростном участке той же трассы перерезаны электрические кабели, а на линии Болонья - Анкона в районе Пезаро произошел пожар в электрошкафу. Оператор "Итальянская железнодорожная сеть" в 14.45 сообщил о восстановлении движения.

"Серьезные диверсионные акты, произошедшие сегодня утром возле железнодорожных вокзалов Болоньи и Пезаро и вызвавшие значительные неудобства для тысяч пассажиров, вызывают тревогу и напоминают террористические атаки, произошедшие во Франции всего за несколько часов до церемонии открытия Олимпийских игр в Париже", - говорится в сообщении

За ситуации с перебоями следит глава Минтранса, вице-премьер Маттео Сальвини

"Эти действия, которые носят беспрецедентно тяжелый характер, никоим образом не запятнают имидж Италии во всем мире, который Олимпиада сделает еще более убедительным и позитивным", - заверили в Минтрансе.

Сам Сальвини, который следит на соревнованиями в Бормио, связал аварии с "преднамеренным нападениями".

"Если подтвердится, что остановка поездов была результатом преднамеренного нападения в первый день Олимпийских игр, можно сказать, что кто-то желает Италии зла", - заявил Сальвини, которого цитирует Adnkronos.