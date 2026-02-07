Рейтинг@Mail.ru
13:49 07.02.2026 (обновлено: 13:53 07.02.2026)
Россия будет бороться с попытками фальсификации истории, заявила Захарова
Россия будет бороться с попытками фальсификации истории, заявила Захарова
Россия будет бороться с попытками фальсификации истории, заявила Захарова

Захарова: РФ будет бороться с попытками исказить правду о Второй мировой войне

© Фото : Пресс-служба МИД РоссииОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. РФ будет бороться с попытками фальсификации истории и искажениями правды о Второй мировой войне, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"С попытками фальсификации истории и искажениями правды о Второй мировой войне и ее итогов боремся путем распространения объективной информации и консолидации сторонников", - сказала она.
Нюрнбергский процесс - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Захарова назвала Нюрнберг синонимом борьбы с искажениями истории
20 ноября 2025, 14:57
Говоря о ситуации в Европе, она напомнила о Европарламенте, "принявшем целый ряд ревизионистских резолюций о "равной ответственности двух тоталитарных режимов" за развязывание Второй мировой войны".
"Замечу, уравнивание СССР и Третьего рейха противоречит вердикту Нюрнбергского трибунала, Уставу ООН, подрывает таким образом основы послевоенного мироустройства", - отметила Захарова.
"Они ни перед чем не останавливаются. Действующая при Совете Европы "Обсерватория по преподаванию истории" взялась активно украинизировать то, что осталось в образовательных методичках от роли России в истории континента и мира в целом", - рассказала она.
"Унифицированное промывание мозгов начинается теперь со школьной парты", - заключила Захарова.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
В МИД России рассказали, зачем Запад переписывает историю Второй мировой
9 октября 2025, 14:14
 
