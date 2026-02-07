Россия будет бороться с попытками фальсификации истории, заявила Захарова

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. РФ будет бороться с попытками фальсификации истории и искажениями правды о Второй мировой войне, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"С попытками фальсификации истории и искажениями правды о Второй мировой войне и ее итогов боремся путем распространения объективной информации и консолидации сторонников", - сказала она.
Говоря о ситуации в Европе, она напомнила о Европарламенте, "принявшем целый ряд ревизионистских резолюций о "равной ответственности двух тоталитарных режимов" за развязывание Второй мировой войны".
"Они ни перед чем не останавливаются. Действующая при Совете Европы "Обсерватория по преподаванию истории" взялась активно украинизировать то, что осталось в образовательных методичках от роли России в истории континента и мира в целом", - рассказала она.
"Унифицированное промывание мозгов начинается теперь со школьной парты", - заключила Захарова.
