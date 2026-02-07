Россия будет бороться с попытками фальсификации истории, заявила Захарова

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. РФ будет бороться с попытками фальсификации истории и искажениями правды о Второй мировой войне, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С попытками фальсификации истории и искажениями правды о Второй мировой войне и ее итогов боремся путем распространения объективной информации и консолидации сторонников", - сказала она.