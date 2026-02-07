Рейтинг@Mail.ru
Журова: претензии к Гуменнику вынесли так, чтобы ничего не успели исправить - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
19:47 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/gumennik-2072929539.html
Журова: претензии к Гуменнику вынесли так, чтобы ничего не успели исправить
Журова: претензии к Гуменнику вынесли так, чтобы ничего не успели исправить - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Журова: претензии к Гуменнику вынесли так, чтобы ничего не успели исправить
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что претензии к музыкальной композиции российского фигуриста... РИА Новости Спорт, 07.02.2026
2026-02-07T19:47:00+03:00
2026-02-07T19:47:00+03:00
фигурное катание
пётр гуменник
светлана журова
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840480198_0:131:3071:1859_1920x0_80_0_0_a78773baa311ba7479cf24b391279452.jpg
https://ria.ru/20260207/petrosyan-2072927568.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840480198_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_d9ba575dbb11b79c8e41c2f823c9dc36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
пётр гуменник, светлана журова, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Пётр Гуменник, Светлана Журова, Зимние Олимпийские игры 2026
Журова: претензии к Гуменнику вынесли так, чтобы ничего не успели исправить

Журова о Гуменнике на ОИ: сделано так, чтобы мы не успели быстро все изменить

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОлимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что претензии к музыкальной композиции российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпийских играх были предъявлены в тот момент, когда очень трудно что-то оперативно успеть изменить.
Организаторы турнира ранее не одобрили музыку Гуменника к короткой программе "Парфюмер" перед Олимпийскими играми 2026 года. Соревнования в личном турнире Олимпиады в мужском одиночном катании пройдут 10 и 13 февраля.
«
"Надо четко смотреть юридическую чистоту этого процесса и все официальные документы. Я сейчас не хочу огульно кого-то обвинять, потому что раньше мы об этом не знали, поскольку все было урегулировано и к нам не было претензий. Но если раньше все проходило в дружеском формате и обо всем можно было быстро договориться, то сейчас все делается так, чтобы мы не успели как-то быстро что-то сделать и исправить", - сказала Журова.
"Может быть, произошло какое-то недопонимание с этой музыкой. Но Петр ведь под нее уже раньше катался", - добавила собеседница агентства.
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
У Петросян нет проблем с авторскими правами перед ОИ, сообщил источник
Вчера, 19:26
 
Фигурное катаниеПётр ГуменникСветлана ЖуроваЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Вольфсбург
    Боруссия Д
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вулверхэмптон
    Челси
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Сандерленд
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Мальорка
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Наполи
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия М
    Байер
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Эльче
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Тоттенхэм
    2
    0
  • Теннис
    Завершен
    С. Бейлек
    Е. Александрова
    76
    61
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала