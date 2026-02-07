Журова: претензии к Гуменнику вынесли так, чтобы ничего не успели исправить

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что претензии к музыкальной композиции российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпийских играх были предъявлены в тот момент, когда очень трудно что-то оперативно успеть изменить.
Организаторы турнира ранее не одобрили музыку Гуменника к короткой программе "Парфюмер" перед Олимпийскими играми 2026 года. Соревнования в личном турнире Олимпиады в мужском одиночном катании пройдут 10 и 13 февраля.
«
"Надо четко смотреть юридическую чистоту этого процесса и все официальные документы. Я сейчас не хочу огульно кого-то обвинять, потому что раньше мы об этом не знали, поскольку все было урегулировано и к нам не было претензий. Но если раньше все проходило в дружеском формате и обо всем можно было быстро договориться, то сейчас все делается так, чтобы мы не успели как-то быстро что-то сделать и исправить", - сказала Журова.
"Может быть, произошло какое-то недопонимание с этой музыкой. Но Петр ведь под нее уже раньше катался", - добавила собеседница агентства.