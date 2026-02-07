Рейтинг@Mail.ru
Российского фигуриста прессуют на Олимпиаде: кому помешал Гуменник
Фигурное катание
 
19:20 07.02.2026
Российского фигуриста прессуют на Олимпиаде: кому помешал Гуменник
Российского фигуриста прессуют на Олимпиаде: кому помешал Гуменник
Петру Гуменнику запретили использовать на Олимпийских играх саундтрек к фильму "Парфюмер" для короткой программы. РИА Новости Спорт рассказывает, как российский РИА Новости Спорт, 07.02.2026
фигурное катание
пётр гуменник
зимние олимпийские игры 2026
международный олимпийский комитет (мок)
вокруг спорта
авторы риа новости спорт
материалы риа спорт
2026
Борис Ходоровский
1920
1920
true
Российского фигуриста прессуют на Олимпиаде: кому помешал Гуменник

МОК и ISU отреагировали на проблемы Гуменника с музыкой перед выступлением на ОИ

Петр Гуменник
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Борис Ходоровский
Борис Ходоровский
Петру Гуменнику запретили использовать на Олимпийских играх саундтрек к фильму "Парфюмер" для короткой программы. РИА Новости Спорт рассказывает, как российский фигурист выпутывается из сложной ситуации.

Испугались миллионных исков?

Эта программа постановки Даниила Глейхенгауза эффектно подчеркивает сильные стороны Петра. Он накатывал ее на протяжении всего нынешнего сезона. Произвольную поменял в самом начале, но к "Парфюмеру" никаких вопросов не было. Не только на всероссийских соревнованиях, но и на единственном международном турнире, к которому Гуменника милостиво допустили ISU и МОК.
Что же изменилось за эти несколько месяцев? Эксперты считают, что все проблемы из-за ужесточившихся требований Международного Олимпийского Комитета к авторским правам. Фигуристам было предписано самим разобраться с ними, что подтвердили РИА Новости в пресс-службе ISU. Боятся в МОК многомиллионных исков после того, как выступления фигуристов будут выложены на официальных платформах.
Не только к Гуменнику были вопросы. Канадская фигуристка Мадлен Скизас, уже успевшая выступить в командном турнире, в прошлом сезоне в короткой программе каталась под саундтрек из мультфильма "Король Лев". Планировала оставить ее и на олимпийский сезон, но летом фигуристку поставили перед необходимостью сменить музыку именно из-за требований правообладателей.
За неделю до старта Олимпиады испанскому фигуристу Томасу-Льоренсе Гуарино-Сабате запретили использовать мелодии из франшиз "Гадкий я" и "Миньоны". А программа-то была эффектная! Испанец написал на своей странице в социальной сети, что выполнил все необходимые процедуры и отправил музыку для утверждения еще в августе, катал программу на протяжении всего сезона. За несколько дней до Олимпиады ему запретили использовать нарезку. Заметим, после проверки на сайте ISU. Вынуждена была поменять одну из песен Селин Дион на другую бельгийка Луна Хендрикс.
© РИА Новости / Ольга Бенар | Перейти в медиабанкЛуна Хендрикс (Бельгия) выступает с произвольной программой женского одиночного катания в третьем этапе серии Гран-при "Gran Premio d'Italia" сезона 2021-2022 в Турине
Луна Хендрикс (Бельгия) выступает с произвольной программой женского одиночного катания в третьем этапе серии Гран-при Gran Premio d'Italia сезона 2021-2022 в Турине - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Ольга Бенар
Перейти в медиабанк
Луна Хендрикс (Бельгия) выступает с произвольной программой женского одиночного катания в третьем этапе серии Гран-при "Gran Premio d'Italia" сезона 2021-2022 в Турине
Только у них было время что-то поменять. У Гуменника, который вместе с тренером Вероникой Дайнеко уже прилетел в Милан, его просто нет. Как и нет возможности вернуться к прошлогодней короткой программе на саундтрек из "Дюны". Она просто не успевает пройти проверку на использование, о чем РИА Новости Спорт сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Все происходящее до боли напоминает ситуацию с Камилой Валиевой в Пекине. Четыре года назад взятую на чемпионате России в конце декабря допинг-пробу исследовали в Стокгольме так неспешно, что результаты подоспели аккурат к тому моменту, когда сборная России с большим отрывом выиграла командный турнир Олимпиады. Даже после дисквалификации Камилы, напоминавшей публичную казнь, набранных остальными участниками баллов хватило для "бронзы". И неслучайно мама Петра Гуменника акцентировала внимание на том, что беспрецедентная акция была применена по отношению к российскому фигуристу. Ведь тот же самый саундтрек спокойно используют американские танцоры Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко.
Удивляться не приходится. Еще в 2010 году грянул первый "музыкальный" скандал, связанный с танцевальным дуэтом Оксана Домнина/Максим Шабалин. В том олимпийском сезоне оригинальный танец исполнялся под мелодии народов мира. Российские танцоры удивили всех, представ на льду в образе австралийских аборигенов. Ученики Натальи Линичук и Геннадия Карпоносова претендовали на олимпийское "золото", но что тогда началось! Сначала их обвинили в оскорблении аборигенов, и пришлось даже встречаться с их представителями. Затем британская певица Шейла Чандра обвинила в нарушении авторских прав и пригрозила судом. Музыку в срочном порядке пришлось менять.
«
"Никогда ни с чем подобным мы не сталкивались! – возмущался в Ванкувере Карпоносов. – Брали любую музыку, компоновали по своему усмотрению, и ни у кого это не вызывало вопросов. Сейчас началась настоящая кампания против нас. Печально, учитывая, что Оксана и Максим – реальные претенденты на победу". Напомним, что на Олимпиаде-2010 Домнина и Шабалин довольствовались "бронзой", а чемпионами стали канадцы Тесса Вирчу/Скотт Мойр.
ОИ-2026.Фигурное катание.Командный турнир.Короткая программа - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Сколько русских фигуристов выступает на Олимпиаде? Вы будете в шоке!
Вчера, 08:00

"Матушка-земля!" спасет

В последние годы фактор авторских прав стал реальным рычагом давления на фигуристов, которых просто не хотят видеть на пьедестале почета. Перед чемпионатом мира-2017 в Хельсинки Евгении Медведевой пришло уведомление от правообладателя с запретом на использование музыки, под которую фигуристка каталась весь сезон. Команда Этери Тутберидзе действовала тогда профессионально и оперативно: выкупили трек и заплатили компенсацию автору. Медведева стала чемпионкой мира.
Самому Гуменнику тоже пришлось сталкиваться с ситуацией, когда нужно было в срочном порядке менять музыку. История с Rammstein еще свежа в памяти. Тогда проблемы удалось решить благодаря оперативно записанному российскому каверу. Сейчас уже в Милане фигурист и его тренер пытаются решить возникшую проблему в жутчайшем цейтноте.
И не стоит ругать ФФККР и ОКР, допустивших такую ситуацию. Ее нельзя было просчитать заранее. На какие провокации готовы пойти те, кто не желает успехов российским фигуристам, предугадать невозможно. Остается надеяться, что удастся разрулить ситуацию на месте. Она меняется каждый час. Скорее всего, правообладателям музыки к фильму "Парфюмер" придется отвалить немалые деньги. Это в 1973-м Ирина Роднина и Александр Зайцев могли позволить себе на чемпионате мира кататься вообще без музыки больше половины программы и заставить функционеров ISU оценить ее.
Автор музыки к "Парфюмеру" Джонни Клаймек, может, и согласился бы помочь Гуменнику, памятуя о том, какое впечатление произвели на публику прокаты фигуристов под саундтреки к популярным кинофильмам, но все права уже принадлежат одной из продюсерских компаний. Похоже, в скором времени придется либо писать оригинальную музыку для российских спортсменов (в синхронном плавании уже к этому пришли), либо кататься под Рахманинова или Чайковского. Ну, или под "Матушку землю" и "Рюмку водку на столе". Со своими-то договоримся!
Лыжные гонки. Чемпионат России. Женщины. Индивидуальная гонка - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Ждем сенсаций от России! Кто из наших выступит на Олимпиаде первым
Вчера, 08:30
 
Фигурное катаниеПётр ГуменникЗимние Олимпийские игры 2026Международный олимпийский комитет (МОК)Вокруг спортаАвторы РИА Новости СпортМатериалы РИА Спорт
 
