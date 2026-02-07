Рейтинг@Mail.ru
Гуменник и его тренер прилетели в Милан, сообщил источник
Фигурное катание
 
12:51 07.02.2026
Гуменник и его тренер прилетели в Милан, сообщил источник
Гуменник и его тренер прилетели в Милан, сообщил источник - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Гуменник и его тренер прилетели в Милан, сообщил источник
Тренер Вероника Дайнеко и ее ученик фигурист Петр Гуменник прилетели в Милан для участия в Олимпийских играх, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости Спорт, 07.02.2026
милан, пётр гуменник, зимние олимпийские игры 2026, фигурное катание
Фигурное катание, Милан, Пётр Гуменник, Зимние Олимпийские игры 2026, фигурное катание
Гуменник и его тренер прилетели в Милан, сообщил источник

Фигурист Гуменник и его тренер Дайнеко прилетели в Милан для участия в Олимпиаде

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПетр Гуменник
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Тренер Вероника Дайнеко и ее ученик фигурист Петр Гуменник прилетели в Милан для участия в Олимпийских играх, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Петр и его тренер Вероника Дайнеко уже прилетели в Милан", - сообщил источник.
Ранее источник, близкий к ситуации, сообщил РИА Новости, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе "Парфюмер" перед Олимпийскими играми 2026 года из-за авторских прав. Команда спортсмена узнала об этом за день-два до отлета в Милан. Отмечалось, что спортсмен и его команда рассматривают различные варианты действий. Им придется либо решать вопрос с правами в экстренном порядке, что может оказаться неосуществимым из-за сжатых сроков, либо менять программу. Одной из вероятных постановок для замены может стать "Дюна".
Соревнования в личном турнире Олимпиады в мужском одиночном катании пройдут 10 и 13 февраля.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Болельщики поддержали Гуменника после слухов о возможной замене программы
Фигурное катание Милан Пётр Гуменник Зимние Олимпийские игры 2026 фигурное катание
 
