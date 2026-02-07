https://ria.ru/20260207/gumennik-2072878395.html
Гуменник и его тренер прилетели в Милан, сообщил источник
Гуменник и его тренер прилетели в Милан, сообщил источник - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Гуменник и его тренер прилетели в Милан, сообщил источник
Тренер Вероника Дайнеко и ее ученик фигурист Петр Гуменник прилетели в Милан для участия в Олимпийских играх, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости Спорт, 07.02.2026
2026-02-07T12:51:00+03:00
2026-02-07T12:51:00+03:00
2026-02-07T12:51:00+03:00
фигурное катание
милан
пётр гуменник
зимние олимпийские игры 2026
фигурное катание
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063701254_0:227:3026:1929_1920x0_80_0_0_52d38903b767d314b007fad7edc13bb2.jpg
https://ria.ru/20260207/gumennik-2072878057.html
милан
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063701254_21:0:2752:2048_1920x0_80_0_0_d691023aa4001449787bfe51ee02ac6e.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
милан, пётр гуменник, зимние олимпийские игры 2026, фигурное катание
Фигурное катание, Милан, Пётр Гуменник, Зимние Олимпийские игры 2026, фигурное катание
Гуменник и его тренер прилетели в Милан, сообщил источник
Фигурист Гуменник и его тренер Дайнеко прилетели в Милан для участия в Олимпиаде
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Тренер Вероника Дайнеко и ее ученик фигурист Петр Гуменник прилетели в Милан для участия в Олимпийских играх, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Петр и его тренер Вероника Дайнеко уже прилетели в Милан", - сообщил источник.
Ранее источник, близкий к ситуации, сообщил РИА Новости, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе "Парфюмер" перед Олимпийскими играми 2026 года из-за авторских прав. Команда спортсмена узнала об этом за день-два до отлета в Милан. Отмечалось, что спортсмен и его команда рассматривают различные варианты действий. Им придется либо решать вопрос с правами в экстренном порядке, что может оказаться неосуществимым из-за сжатых сроков, либо менять программу. Одной из вероятных постановок для замены может стать "Дюна".
Соревнования в личном турнире Олимпиады в мужском одиночном катании пройдут 10 и 13 февраля.