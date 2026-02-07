Рейтинг@Mail.ru
Гатилов назвал участие КНР в переговорах по контролю над ЯО ее делом - РИА Новости, 07.02.2026
18:12 07.02.2026
Гатилов назвал участие КНР в переговорах по контролю над ЯО ее делом
Гатилов назвал участие КНР в переговорах по контролю над ЯО ее делом
Гатилов назвал участие КНР в переговорах по контролю над ЯО ее делом
Участие КНР в переговорах по контролю над ядерными вооружениями - суверенное дело Пекина, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве
в мире
китай
россия
дональд трамп
геннадий гатилов
оон
договор снв-3
владимир путин
китай
россия
пекин
в мире, китай, россия, дональд трамп, геннадий гатилов, оон, договор снв-3, владимир путин, пекин
В мире, Китай, Россия, Дональд Трамп, Геннадий Гатилов, ООН, Договор СНВ-3, Владимир Путин, Пекин
Гатилов назвал участие КНР в переговорах по контролю над ЯО ее делом

Гатилов назвал участие КНР в переговорах по контролю над ЯО ее суверенным делом

Геннадий Гатилов. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 7 фев - РИА Новости. Участие КНР в переговорах по контролю над ядерными вооружениями - суверенное дело Пекина, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"РФ исходит из того, что участие в тех или иных договоренностях, в том числе в сфере контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, - суверенное дело каждого государства", - ответил дипломат на вопрос о том, как Москва расценивает ситуацию в области разоружения, в частности в свете позиции американского президента по привлечению Китая к новым переговорам по ДСНВ.
Лондон и Париж нужно подключить к контролю над ЯО, заявил Гатилов
Вчера, 16:16
Гатилов напомнил, что о настойчивости Трампа в привлечении КНР к переговорам по контролю над ядерными вооружениями "было известно еще в ходе его первого срока в качестве президента США".
"Еще тогда мы прямо заявили американским коллегам, что такое решение Пекин должен принимать сам. Наша позиция не изменилась", - подчеркнул он.
Гатилов также указал на то, что Великобритания и Франция "наотрез отказываются" от участия в таких переговорах.
"В таком случае - почему Китай обязан выполнять требования Вашингтона?" - отметил дипломат.
Ранее президент США Дональд Трамп предложил разработать новое, усовершенствованное соглашение по стратегическим вооружениям с Россией вместо продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ).
Срок действия российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях истек 5 февраля. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.
Гатилов: реализация США "Золотого купола" может начать ядерную гонку
5 февраля, 01:26
 
