Гатилов назвал участие КНР в переговорах по контролю над ЯО ее делом

ЖЕНЕВА, 7 фев - РИА Новости. Участие КНР в переговорах по контролю над ядерными вооружениями - суверенное дело Пекина, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"РФ исходит из того, что участие в тех или иных договоренностях, в том числе в сфере контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, - суверенное дело каждого государства", - ответил дипломат на вопрос о том, как Москва расценивает ситуацию в области разоружения, в частности в свете позиции американского президента по привлечению Китая к новым переговорам по ДСНВ.
"Еще тогда мы прямо заявили американским коллегам, что такое решение Пекин должен принимать сам. Наша позиция не изменилась", - подчеркнул он.
Гатилов также указал на то, что Великобритания и Франция "наотрез отказываются" от участия в таких переговорах.
"В таком случае - почему Китай обязан выполнять требования Вашингтона?" - отметил дипломат.
Срок действия российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях истек 5 февраля. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.