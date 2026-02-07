Рейтинг@Mail.ru
12:05 07.02.2026
Реакция США на предложение России по ДСНВ не поступила, заявил Гатилов
Реакция США на предложение России по ДСНВ не поступила, заявил Гатилов
в мире, россия, сша, женева (город), геннадий гатилов, владимир путин, оон
В мире, Россия, США, Женева (город), Геннадий Гатилов, Владимир Путин, ООН
Реакция США на предложение России по ДСНВ не поступила, заявил Гатилов

Геннадий Гатилов отвечает на вопросы журналистов на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня". Архивное фото
ЖЕНЕВА, 7 фев - РИА Новости. Официальная реакция США на предложение России по ДСНВ так и не поступила, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Что касается официальной реакции американской стороны на предложение Президента Российской Федерации Владимира Путина о соблюдении количественных потолков по ДСНВ после прекращения действия Договора, то на данный момент она так и не поступила", - сообщил дипломат.
Срок действия российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях истек 5 февраля. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Медведев прокомментировал заявление США о ДСНВ
