Дубль Дьёкереша помог лидеру АПЛ "Арсеналу" разгромить "Сандерленд"
Футбол
 
20:16 07.02.2026
Дубль Дьёкереша помог лидеру АПЛ "Арсеналу" разгромить "Сандерленд"
Дубль Дьёкереша помог лидеру АПЛ "Арсеналу" разгромить "Сандерленд"
"Арсенал" обыграл "Сандерленд" в матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Дубль Дьёкереша помог лидеру АПЛ "Арсеналу" разгромить "Сандерленд"

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. "Арсенал" обыграл "Сандерленд" в матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Лондоне завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, голы забили Мартин Субименди (42-я минута), Виктор Дьёкереш (66, 90+4).
"Арсенал" с 56 очками возглавляет таблицу Английской премьер-лиги (АПЛ), опережая идущий следом с матчем в запасе "Манчестер Сити" на девять очков. "Сандерленд" (36 очков) располагается на девятой строчке.
В другом матче дня хет-трик Коула Палмера принес "Челси" гостевую победу над идущим последним в чемпионате "Вулверхэмптоном" (3:1).
Результаты других матчей игрового дня:
"Бёрнли" - "Вест Хэм" - 0:2;
"Борнмут" - "Астон Вилла" - 1:1;
"Фулхэм" - "Эвертон" - 1:2.
