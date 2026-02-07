https://ria.ru/20260207/arsenal-2072931125.html
Дубль Дьёкереша помог лидеру АПЛ "Арсеналу" разгромить "Сандерленд"
Дубль Дьёкереша помог лидеру АПЛ "Арсеналу" разгромить "Сандерленд" - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Дубль Дьёкереша помог лидеру АПЛ "Арсеналу" разгромить "Сандерленд"
"Арсенал" обыграл "Сандерленд" в матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Дубль Дьёкереша помог лидеру АПЛ "Арсеналу" разгромить "Сандерленд"
Дубль Дьёкереша помог лидеру АПЛ "Арсеналу" обыграть дома "Сандерленд"