Смелое предсказание Жириновского на 2026-й о судьбе Украины - РИА Новости, 06.02.2026
17:39 06.02.2026
Смелое предсказание Жириновского на 2026-й о судьбе Украины
Смелое предсказание Жириновского на 2026-й о судьбе Украины
В марте 2025 года нечто странное произошло в официальном аккаунте основателя ЛДПР в социальной сети X (бывший Twitter). Там появился первый с 2023 года пост, в...
Смелое предсказание Жириновского на 2026-й о судьбе Украины

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЛидер ЛДПР Владимир Жириновский
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В марте 2025 года нечто странное произошло в официальном аккаунте основателя ЛДПР в социальной сети X (бывший Twitter). Там появился первый с 2023 года пост, в котором от лица Жириновского было заявлено: "В ближайшее время случится то, что изменит ход событий! Многие окажутся в шоке. Ждите".

Не хочет и не может

Последний пост, написанный непосредственно Жириновским, датируется январем 2022 года. В тексте он утверждал, что Запад "больше не хочет и не может вести военные действия". Новое же сообщение, появившееся после взлома аккаунта в 2023-м, не на шутку всколыхнуло общественность.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы России. 19 декабря 2018
 Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 19 декабря 2018 - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы России. 19 декабря 2018
Этот всплеск внимания закономерно возник на фоне неослабевающего интереса к аналитическому наследию политика. Его прогнозы о будущем России и мира продолжают распространяться.
Особую остроту сегодня приобретает прогноз на 2026 год, который Жириновский неоднократно называл рубежным, точкой завершения острого этапа противостояния и началом масштабной пересборки миропорядка.

2026 год: "великое обнуление" и начало пересборки

Жириновский никогда не рассматривал события вокруг Украины как локальный конфликт. Для него это была закономерная кульминация фундаментального противоречия. Его прогноз о 2026 годе как о переломном носил прежде всего системно-политический характер. Он полагал, что к этому сроку ресурс прочности западных институтов будет критически истощен.
В его архивах, как сообщил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, был даже обнаружен документ с конкретной датировкой:
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВице-спикер Государственной думы России Борис Чернышов
Вице-спикер Государственной Думы РФ Борис Чернышов - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Вице-спикер Государственной думы России Борис Чернышов
"А 2025-й — объединение Русского мира в границах СССР как минимум, и в границах славянского мира как максимум в 2040-м".
Это указывает на видение процесса как многоэтапного, где 2026 год — лишь начало. Политик предрекал "великое обнуление" старых, нежизнеспособных альянсов на постсоветском пространстве, утрату легитимности искусственных границ и формирование новой архитектуры евразийской безопасности с Россией в роли главного гаранта.

Механизм урегулирования: "Вместо Ялты будет Сочи"

Оригинальность сценария Жириновского заключалась также в его видении механизма урегулирования. Он был убежден, что ключевые решения будут приниматься не в столицах конфликтующих сторон, а в ходе прямых переговоров между сверхдержавами, исчерпавшими ресурс конфронтации.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время переговоров в узком составе на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время переговоров в узком составе на Аляске - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время переговоров в узком составе на Аляске
"Наш президент и американский сядут в Сочи и договорятся. Вместо Ялты будет Сочи. Мы на двоих разделим ситуацию в мире, чтобы не было мракобесия, насилия, террора", — заявлял он. Эта идея нового раздела сфер влияния была для него логичным следствием истощения сторон. Экономическим маркером такого перехода он считал резкий рост цен на нефть.

Региональная динамика: "три империи" и крах НАТО

Параллельно Жириновский описывал более широкую региональную динамику, которая сегодня находит очевидные параллели в реальности. В 2019 году он заявил: "Сегодня на юге три империи возрождаются: иранская — персидская, османская — турецкая и российская". Действительно, последнее десятилетие показало резкую активизацию самостоятельной политики Ирана и Турции, которые все чаще действуют как независимые региональные державы.
Одним из самых громких его политических прогнозов был крах НАТО.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГосударственные флаги перед началом четырехсторонней встречи министров иностранных дел Российской Федерации, Турции, Ирана и Сирии в Москве
Государственные флаги перед началом четырехсторонней встречи министров иностранных дел Российской Федерации, Турции, Ирана и Сирии в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Государственные флаги перед началом четырехсторонней встречи министров иностранных дел Российской Федерации, Турции, Ирана и Сирии в Москве
"В 2026 году НАТО развалится. Отношения России с Европой ухудшатся", — утверждал он, связывая это с внутренними противоречиями и усталостью европейских стран от конфронтации. В своих дневниках он предрекал Европе роль заложника конфликта с серьезными экономическими и политическими потерями.
Судьба Украины в его модели была предопределена. Один из самых обсуждаемых сегодня тезисов гласит, что Владимир Зеленский станет последним лидером страны в ее нынешнем виде. По логике лидера ЛДПР, Украина была полем и инструментом, а ее судьба будет решена не в Киеве.
© AP Photo / Toby MelvilleВладимир Зеленский во время встречи с Фридрихом Мерцем, Киром Стармером и Эммануэлем Макроном в Лондоне
Владимир Зеленский во время встречи с Фридрихом Мерцем, Киром Стармером и Эммануэлем Макроном в Лондоне - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© AP Photo / Toby Melville
Владимир Зеленский во время встречи с Фридрихом Мерцем, Киром Стармером и Эммануэлем Макроном в Лондоне
Этот вывод вытекал из его общего неверия в жизнеспособность украинской государственности как самостоятельного субъекта в большом противостоянии. Сравнивая ситуацию с Карибским кризисом, он подчеркивал, что мир вновь подошел к опасной черте.

Глобальный коллапс: нефть, беженцы и тектонические угрозы

Жириновский описывал и конкретные механизмы потенциального глобального коллапса. Его логика была жесткой:
"В случае удара по Ирану цены на нефть взлетают до 200 долларов за баррель. Китайская экономика не выдержит, и Евросоюз не выдержит".
При этом он напоминал о волнениях в Европе из-за потока беженцев из Ливии, предупреждая о схожем, но более масштабном сценарии: "Беженцы из Ирана могут двигаться только на север. <...> Удар будет по Закавказью".
© AP Photo / Petros GiannakourisЛюди на границе Афганистана и Ирана
Люди на границе Афганистана и Ирана - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© AP Photo / Petros Giannakouris
Люди на границе Афганистана и Ирана
Отдельно политик обращал внимание на неучтенный геополитикой фактор — природные катастрофы. Еще в начале 2000-х он говорил о хрупкости американской территории, расположенной в активной тектонической зоне. Его предупреждения о том, что цивилизация должна учитывать не только военные, но и природные угрозы, звучали на фоне серий разрушительных землетрясений в 2023 году. Эти высказывания сегодня переосмысляются в контексте программ по сейсмоустойчивости, которые, например, активно реализует американское FEMA.
 
 
 
