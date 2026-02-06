Смелое предсказание Жириновского на 2026-й о судьбе Украины

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В марте 2025 года нечто странное произошло в официальном аккаунте основателя ЛДПР в социальной сети X (бывший Twitter). Там появился первый с 2023 года пост, в котором от лица Жириновского было В марте 2025 года нечто странное произошло в официальном аккаунте основателя ЛДПР в социальной сети X (бывший Twitter). Там появился первый с 2023 года пост, в котором от лица Жириновского было заявлено : "В ближайшее время случится то, что изменит ход событий! Многие окажутся в шоке. Ждите".

Не хочет и не может

Последний пост, написанный непосредственно Жириновским, датируется январем 2022 года. В тексте он утверждал , что Запад "больше не хочет и не может вести военные действия". Новое же сообщение, появившееся после взлома аккаунта в 2023-м, не на шутку всколыхнуло общественность.

Этот всплеск внимания закономерно возник на фоне неослабевающего интереса к аналитическому наследию политика. Его прогнозы о будущем России и мира продолжают распространяться.

Особую остроту сегодня приобретает прогноз на 2026 год, который Жириновский неоднократно называл рубежным, точкой завершения острого этапа противостояния и началом масштабной пересборки миропорядка.

2026 год: "великое обнуление" и начало пересборки

Жириновский никогда не рассматривал события вокруг Украины как локальный конфликт. Для него это была закономерная кульминация фундаментального противоречия. Его прогноз о 2026 годе как о переломном носил прежде всего системно-политический характер. Он полагал, что к этому сроку ресурс прочности западных институтов будет критически истощен.

В его архивах, как сообщил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, был даже обнаружен документ с конкретной датировкой:

"А 2025-й — объединение Русского мира в границах СССР как минимум, и в границах славянского мира как максимум в 2040-м".

Это указывает на видение процесса как многоэтапного, где 2026 год — лишь начало. Политик предрекал "великое обнуление" старых, нежизнеспособных альянсов на постсоветском пространстве, утрату легитимности искусственных границ и формирование новой архитектуры евразийской безопасности с Россией в роли главного гаранта.

Механизм урегулирования: "Вместо Ялты будет Сочи"

Оригинальность сценария Жириновского заключалась также в его видении механизма урегулирования. Он был убежден, что ключевые решения будут приниматься не в столицах конфликтующих сторон, а в ходе прямых переговоров между сверхдержавами, исчерпавшими ресурс конфронтации.

"Наш президент и американский сядут в Сочи и договорятся. Вместо Ялты будет Сочи. Мы на двоих разделим ситуацию в мире, чтобы не было мракобесия, насилия, террора", — заявлял он. Эта идея нового раздела сфер влияния была для него логичным следствием истощения сторон. Экономическим маркером такого перехода он считал резкий рост цен на нефть.

Региональная динамика: "три империи" и крах НАТО

Параллельно Жириновский описывал более широкую региональную динамику, которая сегодня находит очевидные параллели в реальности. В 2019 году он заявил: "Сегодня на юге три империи возрождаются: иранская — персидская, османская — турецкая и российская". Действительно, последнее десятилетие показало резкую активизацию самостоятельной политики Ирана и Турции, которые все чаще действуют как независимые региональные державы.

Одним из самых громких его политических прогнозов был крах НАТО.

"В 2026 году НАТО развалится. Отношения России с Европой ухудшатся", — утверждал он, связывая это с внутренними противоречиями и усталостью европейских стран от конфронтации. В своих дневниках он предрекал Европе роль заложника конфликта с серьезными экономическими и политическими потерями.

Судьба Украины в его модели была предопределена. Один из самых обсуждаемых сегодня тезисов гласит, что Владимир Зеленский станет последним лидером страны в ее нынешнем виде. По логике лидера ЛДПР, Украина была полем и инструментом, а ее судьба будет решена не в Киеве.

© AP Photo / Toby Melville Владимир Зеленский во время встречи с Фридрихом Мерцем, Киром Стармером и Эммануэлем Макроном в Лондоне © AP Photo / Toby Melville Владимир Зеленский во время встречи с Фридрихом Мерцем, Киром Стармером и Эммануэлем Макроном в Лондоне

Этот вывод вытекал из его общего неверия в жизнеспособность украинской государственности как самостоятельного субъекта в большом противостоянии. Сравнивая ситуацию с Карибским кризисом, он подчеркивал, что мир вновь подошел к опасной черте.

Глобальный коллапс: нефть, беженцы и тектонические угрозы

Жириновский описывал и конкретные механизмы потенциального глобального коллапса. Его логика была жесткой:

"В случае удара по Ирану цены на нефть взлетают до 200 долларов за баррель. Китайская экономика не выдержит, и Евросоюз не выдержит".

При этом он напоминал о волнениях в Европе из-за потока беженцев из Ливии, предупреждая о схожем, но более масштабном сценарии: "Беженцы из Ирана могут двигаться только на север. <...> Удар будет по Закавказью".

© AP Photo / Petros Giannakouris Люди на границе Афганистана и Ирана © AP Photo / Petros Giannakouris Люди на границе Афганистана и Ирана