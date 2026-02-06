Смелое предсказание Жириновского на 2026-й о судьбе Украины

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В марте 2025 года нечто странное произошло в официальном аккаунте основателя ЛДПР в социальной сети X (бывший Twitter). Там появился первый с 2023 года пост, в котором от лица Жириновского было заявлено: "В ближайшее время случится то, что изменит ход событий! Многие окажутся в шоке. Ждите".
Не хочет и не может
Последний пост, написанный непосредственно Жириновским, датируется январем 2022 года. В тексте он утверждал, что Запад "больше не хочет и не может вести военные действия". Новое же сообщение, появившееся после взлома аккаунта в 2023-м, не на шутку всколыхнуло общественность.
Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы России. 19 декабря 2018
Этот всплеск внимания закономерно возник на фоне неослабевающего интереса к аналитическому наследию политика. Его прогнозы о будущем России и мира продолжают распространяться.
Особую остроту сегодня приобретает прогноз на 2026 год, который Жириновский неоднократно называл рубежным, точкой завершения острого этапа противостояния и началом масштабной пересборки миропорядка.
2026 год: "великое обнуление" и начало пересборки
Жириновский никогда не рассматривал события вокруг Украины как локальный конфликт. Для него это была закономерная кульминация фундаментального противоречия. Его прогноз о 2026 годе как о переломном носил прежде всего системно-политический характер. Он полагал, что к этому сроку ресурс прочности западных институтов будет критически истощен.
В его архивах, как сообщил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, был даже обнаружен документ с конкретной датировкой:
Вице-спикер Государственной думы России Борис Чернышов
"А 2025-й — объединение Русского мира в границах СССР как минимум, и в границах славянского мира как максимум в 2040-м".
Это указывает на видение процесса как многоэтапного, где 2026 год — лишь начало. Политик предрекал "великое обнуление" старых, нежизнеспособных альянсов на постсоветском пространстве, утрату легитимности искусственных границ и формирование новой архитектуры евразийской безопасности с Россией в роли главного гаранта.
Механизм урегулирования: "Вместо Ялты будет Сочи"
Оригинальность сценария Жириновского заключалась также в его видении механизма урегулирования. Он был убежден, что ключевые решения будут приниматься не в столицах конфликтующих сторон, а в ходе прямых переговоров между сверхдержавами, исчерпавшими ресурс конфронтации.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время переговоров в узком составе на Аляске
"Наш президент и американский сядут в Сочи и договорятся. Вместо Ялты будет Сочи. Мы на двоих разделим ситуацию в мире, чтобы не было мракобесия, насилия, террора", — заявлял он. Эта идея нового раздела сфер влияния была для него логичным следствием истощения сторон. Экономическим маркером такого перехода он считал резкий рост цен на нефть.
Региональная динамика: "три империи" и крах НАТО
Параллельно Жириновский описывал более широкую региональную динамику, которая сегодня находит очевидные параллели в реальности. В 2019 году он заявил: "Сегодня на юге три империи возрождаются: иранская — персидская, османская — турецкая и российская". Действительно, последнее десятилетие показало резкую активизацию самостоятельной политики Ирана и Турции, которые все чаще действуют как независимые региональные державы.
Одним из самых громких его политических прогнозов был крах НАТО.
Государственные флаги перед началом четырехсторонней встречи министров иностранных дел Российской Федерации, Турции, Ирана и Сирии в Москве
"В 2026 году НАТО развалится. Отношения России с Европой ухудшатся", — утверждал он, связывая это с внутренними противоречиями и усталостью европейских стран от конфронтации. В своих дневниках он предрекал Европе роль заложника конфликта с серьезными экономическими и политическими потерями.
Судьба Украины в его модели была предопределена. Один из самых обсуждаемых сегодня тезисов гласит, что Владимир Зеленский станет последним лидером страны в ее нынешнем виде. По логике лидера ЛДПР, Украина была полем и инструментом, а ее судьба будет решена не в Киеве.
Владимир Зеленский во время встречи с Фридрихом Мерцем, Киром Стармером и Эммануэлем Макроном в Лондоне
Этот вывод вытекал из его общего неверия в жизнеспособность украинской государственности как самостоятельного субъекта в большом противостоянии. Сравнивая ситуацию с Карибским кризисом, он подчеркивал, что мир вновь подошел к опасной черте.
Глобальный коллапс: нефть, беженцы и тектонические угрозы
Жириновский описывал и конкретные механизмы потенциального глобального коллапса. Его логика была жесткой:
"В случае удара по Ирану цены на нефть взлетают до 200 долларов за баррель. Китайская экономика не выдержит, и Евросоюз не выдержит".
При этом он напоминал о волнениях в Европе из-за потока беженцев из Ливии, предупреждая о схожем, но более масштабном сценарии: "Беженцы из Ирана могут двигаться только на север. <...> Удар будет по Закавказью".
Люди на границе Афганистана и Ирана
Отдельно политик обращал внимание на неучтенный геополитикой фактор — природные катастрофы. Еще в начале 2000-х он говорил о хрупкости американской территории, расположенной в активной тектонической зоне. Его предупреждения о том, что цивилизация должна учитывать не только военные, но и природные угрозы, звучали на фоне серий разрушительных землетрясений в 2023 году. Эти высказывания сегодня переосмысляются в контексте программ по сейсмоустойчивости, которые, например, активно реализует американское FEMA.