В Крыму заявили, что Зеленский мутит воду с независимостью Украины
06:06 06.02.2026
В Крыму заявили, что Зеленский мутит воду с независимостью Украины
украина, сша, республика крым, владимир зеленский, владимир константинов
Украина, США, Республика Крым, Владимир Зеленский, Владимир Константинов
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский "мутит воду" словами о потере независимости Украины в случае поражения в военном конфликте, выразил мнение в беседе с РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее Зеленский в интервью французскому телеканалу France 2 пожаловался, что Украина с поражением в военном конфликте "потеряет независимость".
В Крыму назвали манипуляцией слова Зеленского о потерях ВСУ
01:51
"У Зеленского совершенно нет никакой заинтересованности в мире. Это не человек мира, и после мира его будущее выглядит совершенно неопределенным. Поэтому информационно он делает вбросы с периодичностью в один день, чтобы мутить воду. Это такой информационный туман, который способствует затягиванию времени конфликта, фактически - времени его существования", - сказал Константинов.
По его мнению, вся стратегия Зеленского этого года состоит в том, чтобы маневрировать между США, Европой и Россией.
"Сейчас его промежуточная цель - дотянуть до выборов в Конгресс США. Ситуация после выборов может поменять политику в Америке, на что он и надеется", - отметил глава парламента.
В Госдуме назвали слова Зеленского о потере независимости Украины ахинеей
Вчера, 20:44
 
Украина США Республика Крым Владимир Зеленский Владимир Константинов
 
 
