https://ria.ru/20260206/zelenskiy-2072596603.html
В Крыму заявили, что Зеленский мутит воду с независимостью Украины
В Крыму заявили, что Зеленский мутит воду с независимостью Украины - РИА Новости, 06.02.2026
В Крыму заявили, что Зеленский мутит воду с независимостью Украины
Владимир Зеленский "мутит воду" словами о потере независимости Украины в случае поражения в военном конфликте, выразил мнение в беседе с РИА Новости глава... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T06:06:00+03:00
2026-02-06T06:06:00+03:00
2026-02-06T06:06:00+03:00
украина
сша
республика крым
владимир зеленский
владимир константинов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071982884_0:31:3071:1758_1920x0_80_0_0_6d8ced47dd6414b03ad3d17a6963e944.jpg
https://ria.ru/20260206/vsu-2072587099.html
https://ria.ru/20260205/zelenskiy-2072563532.html
украина
сша
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071982884_27:0:2756:2047_1920x0_80_0_0_a3dd5ddcf05b166e594e76fce6e2b2bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, республика крым, владимир зеленский, владимир константинов
Украина, США, Республика Крым, Владимир Зеленский, Владимир Константинов
В Крыму заявили, что Зеленский мутит воду с независимостью Украины
Константинов: Зеленский мутит воду с независимостью Украины