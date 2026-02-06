Рейтинг@Mail.ru
В Киеве рассказали, что взбесило Зеленского на переговорах по Украине - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:44 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/zelenskiy-2072588791.html
В Киеве рассказали, что взбесило Зеленского на переговорах по Украине
В Киеве рассказали, что взбесило Зеленского на переговорах по Украине - РИА Новости, 06.02.2026
В Киеве рассказали, что взбесило Зеленского на переговорах по Украине
Владимир Зеленский делает все возможное, чтобы сорвать процесс налаживания взаимоотношений между Россией и США, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T02:44:00+03:00
2026-02-06T02:44:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
олег соскин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070326192_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_3334ed9a67cf1b530511f539a7f0b57c.jpg
https://ria.ru/20260206/ssha-2072586376.html
https://ria.ru/20260206/ukraina-2072586550.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070326192_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_48ceb8f4d793a7473e7e915330406f80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, олег соскин
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Олег Соскин
В Киеве рассказали, что взбесило Зеленского на переговорах по Украине

Соскин: Зеленский стремится сорвать восстановление отношений России и США

© REUTERS / Kuba StezyckiВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© REUTERS / Kuba Stezycki
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский делает все возможное, чтобы сорвать процесс налаживания взаимоотношений между Россией и США, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«
"Зеленский все время этот процесс пускает под откос. Он все время туда какую-то торпеду загоняет", — сказал Соскин в эфире своего YouTube-канала.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
"Пришла расплата": в США сделали резкое заявление после интервью Зеленского
01:38
По словам политолога, Москва и Вашингтон используют переговорный трек по Украине в том числе и как площадку для поиска точек соприкосновения и формированию фундамента для сотрудничества, а главе киевского режима это не нравится. У него стоит одна задача: продолжать боевые действия, хотя нужно было уже давно ехать в Москву и договариваться о мире, добавил эксперт.
"Можно сколько угодно говорить, что мы восстанавливаем, восстанавливаем. Но есть же реальность. От нее не уйдешь", — резюмировал Соскин.
В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23-24 января в Абу-Даби. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы.
Киев - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
"Больные и опасные": произошедшее на Украине шокировало журналиста
01:40
 
В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийОлег Соскин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала