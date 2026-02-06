https://ria.ru/20260206/zelenskiy-2072588791.html
В Киеве рассказали, что взбесило Зеленского на переговорах по Украине
В Киеве рассказали, что взбесило Зеленского на переговорах по Украине
Владимир Зеленский делает все возможное, чтобы сорвать процесс налаживания взаимоотношений между Россией и США, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег... РИА Новости, 06.02.2026
Соскин: Зеленский стремится сорвать восстановление отношений России и США