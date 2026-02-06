Захарова прокомментировала раскрытие новых файлов по делу Эпштейна

Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В начале декабря 2025 года король Карл III лишил своего брата всех титулов. Ранее противники монархии из британской группы Republic провели акцию перед Букингемским дворцом с требованием раскрытия всей информации о связях брата короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора с Эпштейном.