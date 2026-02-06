МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Ничего не расследуется на Западе, когда замешаны "мировые элиты", заявила в Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя дело обвиненного в секс-торговле американского финансиста Джеффри Эпштейна.
"С невероятным усилием каждый день читаю "файлы Эпштейна". Это просто ад... Вот теперь становится ясно: от убийства Кеннеди до подрывов "Северных потоков" — ничего не расследуется на Западе так же, как и "дело Эпштейна", когда в этом замешаны "мировые элиты". Смешно, что теперь их преступления или преступные намерения запечатлены на фотографиях и видеокадрах. И всё равно "не всё так однозначно", — написала она.
После беглого ознакомления с дневником девочки, которая стала жертвой Эпштейна, Захарова задалась рядом вопросов, в частности, почему не было проведено международное расследование, а также почему не возбуждены уголовные дела в отношении британца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, который откупился от своей жертвы, а она недавно была найдена мертвой.
Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В начале декабря 2025 года король Карл III лишил своего брата всех титулов. Ранее противники монархии из британской группы Republic провели акцию перед Букингемским дворцом с требованием раскрытия всей информации о связях брата короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора с Эпштейном.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Ранее заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных файлов превысил 3,5 миллиона документов.