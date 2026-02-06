Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала раскрытие новых файлов по делу Эпштейна - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:05 06.02.2026 (обновлено: 05:53 06.02.2026)
https://ria.ru/20260206/zakharova-2072581390.html
Захарова прокомментировала раскрытие новых файлов по делу Эпштейна
Захарова прокомментировала раскрытие новых файлов по делу Эпштейна - РИА Новости, 06.02.2026
Захарова прокомментировала раскрытие новых файлов по делу Эпштейна
Ничего не расследуется на Западе, когда замешаны "мировые элиты", заявила в Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T00:05:00+03:00
2026-02-06T05:53:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
россия
джеффри эпштейн
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980189864_0:0:1170:659_1920x0_80_0_0_1c4d02373b27afeb02e5d3be406fab19.jpg
https://ria.ru/20260205/epshteyn-2072579331.html
https://ria.ru/20260205/dmitriev-2072574978.html
сша
нью-йорк (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980189864_103:0:1143:780_1920x0_80_0_0_bd3b0ac8b5877d56d98daf553a42e92b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, нью-йорк (город), россия, джеффри эпштейн, мария захарова
В мире, США, Нью-Йорк (город), Россия, Джеффри Эпштейн, Мария Захарова
Захарова прокомментировала раскрытие новых файлов по делу Эпштейна

Захарова: дело Эпштейна замнут, так как там замешаны мировые элиты

© Фото : МИД Российской ФедерацииМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Фото : МИД Российской Федерации
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Ничего не расследуется на Западе, когда замешаны "мировые элиты", заявила в Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя дело обвиненного в секс-торговле американского финансиста Джеффри Эпштейна.
"С невероятным усилием каждый день читаю "файлы Эпштейна". Это просто ад... Вот теперь становится ясно: от убийства Кеннеди до подрывов "Северных потоков" — ничего не расследуется на Западе так же, как и "дело Эпштейна", когда в этом замешаны "мировые элиты". Смешно, что теперь их преступления или преступные намерения запечатлены на фотографиях и видеокадрах. И всё равно "не всё так однозначно", — написала она.
Король Великобритании Карл III - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
На Карла III напали с требованием расследовать связи его брата с Эпштейном
Вчера, 23:42
После беглого ознакомления с дневником девочки, которая стала жертвой Эпштейна, Захарова задалась рядом вопросов, в частности, почему не было проведено международное расследование, а также почему не возбуждены уголовные дела в отношении британца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, который откупился от своей жертвы, а она недавно была найдена мертвой.
Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В начале декабря 2025 года король Карл III лишил своего брата всех титулов. Ранее противники монархии из британской группы Republic провели акцию перед Букингемским дворцом с требованием раскрытия всей информации о связях брата короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора с Эпштейном.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Ранее заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных файлов превысил 3,5 миллиона документов.
Эмблема Всемирного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Репутация Давоса запятнана из-за скандала с Эпштейном, заявил Дмитриев
Вчера, 22:37
 
В миреСШАНью-Йорк (город)РоссияДжеффри ЭпштейнМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала