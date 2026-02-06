Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли 1050 военных в зоне действий "Южной" группировки за неделю
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:17 06.02.2026 (обновлено: 13:28 06.02.2026)
ВСУ потеряли 1050 военных в зоне действий "Южной" группировки за неделю
ВСУ потеряли 1050 военных в зоне действий "Южной" группировки за неделю - РИА Новости, 06.02.2026
ВСУ потеряли 1050 военных в зоне действий "Южной" группировки за неделю
ВСУ потеряли более 1050 военных, пять танков за неделю в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 06.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
ВСУ потеряли 1050 военных в зоне действий "Южной" группировки за неделю

МО РФ: ВСУ потеряли 1050 военных за неделю в зоне действий "Южной" группировки

Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. ВСУ потеряли более 1050 военных, пять танков за неделю в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.
"Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. За неделю в зоне ответственности "Южной" группировки войск ВСУ потеряли более 1050 военнослужащих, пять танков, 19 боевых бронированных машин, в том числе пять иностранного производства. Уничтожены 105 автомобилей, 16 артиллерийских орудий, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 27 складов боеприпасов, горючего и материальных средств", - говорится в сводке.
Кроме того, в Минобороны напомнили, что в результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Степановка в ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
