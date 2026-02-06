https://ria.ru/20260206/yuzhnaya-2072652635.html
ВСУ потеряли 1050 военных в зоне действий "Южной" группировки за неделю
ВСУ потеряли 1050 военных в зоне действий "Южной" группировки за неделю - РИА Новости, 06.02.2026
ВСУ потеряли 1050 военных в зоне действий "Южной" группировки за неделю
ВСУ потеряли более 1050 военных, пять танков за неделю в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 06.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
ВСУ потеряли 1050 военных в зоне действий "Южной" группировки за неделю
