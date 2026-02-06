В Твери задержали лжеюристов, выманивавших деньги у семей участников СВО

БЕЛГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Правоохранители задержали в Твери пятерых лжеюристов, которые обещали помощь родственникам участников спецоперации, заведено дело о мошенничестве, фигурантам грозит до 10 лет заключения, сообщили в УМВД по региону.

По информации ведомства, группа злоумышленников обещала квалифицированную юридическую помощь родственникам участников СВО в решении медицинских и других вопросов, средняя стоимость их услуг составляла 30 тысяч рублей. При этом ни один из фигурантов не имел юридического образования, а одна из задержанных, на которую было зарегистрировано ИП, окончила лишь 9 классов школы.

В полиции отметили, что фактически лжеюристы лишь имитировали видимость работы, а сами затягивали время до тех пор, пока клиенты не начинали требовать возврата денег и обращаться в полицию.

"Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Тверской области при силовой поддержке Росгвардии задержали пятерых участников мошеннической схемы, связанной с оказанием юридических услуг… Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Максимальное наказание предусматривает до 10 лет лишения свободы", - говорится в сообщении в Telegram-канале УМВД.