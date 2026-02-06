Рейтинг@Mail.ru
В Твери задержали лжеюристов, выманивавших деньги у семей участников СВО
14:53 06.02.2026
В Твери задержали лжеюристов, выманивавших деньги у семей участников СВО
В Твери задержали лжеюристов, выманивавших деньги у семей участников СВО - РИА Новости, 06.02.2026
В Твери задержали лжеюристов, выманивавших деньги у семей участников СВО
Правоохранители задержали в Твери пятерых лжеюристов, которые обещали помощь родственникам участников спецоперации, заведено дело о мошенничестве, фигурантам... РИА Новости, 06.02.2026
тверь, происшествия, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Тверь, Происшествия, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Твери задержали лжеюристов, выманивавших деньги у семей участников СВО

В Твери задержали лжеюристов, обманом выманивавших деньги у семей участников СВО

© РИА Новости / Сергей Николаев
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Сергей Николаев
Сотрудники полиции. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Правоохранители задержали в Твери пятерых лжеюристов, которые обещали помощь родственникам участников спецоперации, заведено дело о мошенничестве, фигурантам грозит до 10 лет заключения, сообщили в УМВД по региону.
По информации ведомства, группа злоумышленников обещала квалифицированную юридическую помощь родственникам участников СВО в решении медицинских и других вопросов, средняя стоимость их услуг составляла 30 тысяч рублей. При этом ни один из фигурантов не имел юридического образования, а одна из задержанных, на которую было зарегистрировано ИП, окончила лишь 9 классов школы.
В полиции отметили, что фактически лжеюристы лишь имитировали видимость работы, а сами затягивали время до тех пор, пока клиенты не начинали требовать возврата денег и обращаться в полицию.
"Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Тверской области при силовой поддержке Росгвардии задержали пятерых участников мошеннической схемы, связанной с оказанием юридических услуг… Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Максимальное наказание предусматривает до 10 лет лишения свободы", - говорится в сообщении в Telegram-канале УМВД.
По данным полиции, фигуранты отправлены в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Тверь Происшествия Россия Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Заголовок открываемого материала