Компании США в январе уволили рекордное с 2009 года число сотрудников

В январе число увольнений в США достигло более 108 тысяч человек, что стало рекордным с 2009 года показателем для данного месяца , выяснило РИА Новости на... РИА Новости, 06.02.2026
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В январе число увольнений в США достигло более 108 тысяч человек, что стало рекордным с 2009 года показателем для данного месяца , выяснило РИА Новости на основании информации, предоставленной аналитической компанией в сфере занятости Challenger, Gray & Christmas.
Американские предприятия сократили 108 435 сотрудников. "Январский показатель стал самым высоким для этого месяца с 2009 года, когда было объявлено о 241 749 сокращениях", - пишут аналитики.
В декабре американские компании уволили 35 553 человека. Таким образом, в месячном исчислении число увольнений увеличилось в три раза.
Больше всего сотрудников в январе лишились работы в транспортной отрасли (31 243 человека). Также значительное количество сокращений зафиксировано в технологическом секторе (22 291 человек) и в сфере здравоохранения (17 107 человек).