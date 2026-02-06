Рейтинг@Mail.ru
Компании США в январе уволили рекордное с 2009 года число сотрудников - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:19 06.02.2026 (обновлено: 00:31 06.02.2026)
https://ria.ru/20260206/uvolnenie-2072582120.html
Компании США в январе уволили рекордное с 2009 года число сотрудников
Компании США в январе уволили рекордное с 2009 года число сотрудников - РИА Новости, 06.02.2026
Компании США в январе уволили рекордное с 2009 года число сотрудников
В январе число увольнений в США достигло более 108 тысяч человек, что стало рекордным с 2009 года показателем для данного месяца , выяснило РИА Новости на... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T00:19:00+03:00
2026-02-06T00:31:00+03:00
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846372332_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_2c793e9a1c941a10c4122eac5569e8c9.jpg
https://ria.ru/20260124/ssha-2070005973.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846372332_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_27ca7de03d5acfc8a78e72898b76970f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша
В мире, США
Компании США в январе уволили рекордное с 2009 года число сотрудников

РИА Новости: число увольнений в США в январе превысило 108 тысяч человек

CC0 / / Мужчина работает за компьютером
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
CC0 / /
Мужчина работает за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В январе число увольнений в США достигло более 108 тысяч человек, что стало рекордным с 2009 года показателем для данного месяца , выяснило РИА Новости на основании информации, предоставленной аналитической компанией в сфере занятости Challenger, Gray & Christmas.
Американские предприятия сократили 108 435 сотрудников. "Январский показатель стал самым высоким для этого месяца с 2009 года, когда было объявлено о 241 749 сокращениях", - пишут аналитики.
В декабре американские компании уволили 35 553 человека. Таким образом, в месячном исчислении число увольнений увеличилось в три раза.
Больше всего сотрудников в январе лишились работы в транспортной отрасли (31 243 человека). Также значительное количество сокращений зафиксировано в технологическом секторе (22 291 человек) и в сфере здравоохранения (17 107 человек).
Сотрудники иммиграционной службы США (ICE) пытаются остановить автомобиль в Миннеаполисе. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
СМИ сообщили об увольнении агента, расследовавшей стрельбу в Миннеаполисе
24 января, 02:40
 
В миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала