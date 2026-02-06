Компании США в январе уволили рекордное с 2009 года число сотрудников

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В январе число увольнений в США достигло более 108 тысяч человек, что стало рекордным с 2009 года показателем для данного месяца , выяснило РИА Новости на основании информации, предоставленной аналитической компанией в сфере занятости Challenger, Gray & Christmas.

Американские предприятия сократили 108 435 сотрудников. "Январский показатель стал самым высоким для этого месяца с 2009 года, когда было объявлено о 241 749 сокращениях", - пишут аналитики.

В декабре американские компании уволили 35 553 человека. Таким образом, в месячном исчислении число увольнений увеличилось в три раза.