Ограбивший банк в Стамбуле уронил при побеге большую часть денег
Ограбивший банк в Стамбуле уронил при побеге большую часть денег - РИА Новости, 06.02.2026
Ограбивший банк в Стамбуле уронил при побеге большую часть денег
Преступник в хирургической маске, ограбивший отделение банка в Стамбуле, уронил большую часть похищенных денег во время побега, сообщил портал TRHaber.
Ограбивший банк в Стамбуле уронил при побеге большую часть денег
АНКАРА, 6 фев - РИА Новости.
Преступник в хирургической маске, ограбивший отделение банка в Стамбуле, уронил большую часть похищенных денег во время побега, сообщил портал TRHaber
.
"Подозреваемый похитил около 112 тысяч лир (примерно 3,1 тысячи долларов), однако при побеге уронил порядка 80 тысяч лир (около 2,2 тысячи долларов), которые были возвращены в банк", - говорится в сообщении портала в соцсети Х.
По данным портала, вооруженный мужчина в хирургической маске ворвался в отделение банка в районе Фатих и, угрожая оружием, похитил наличные. Во время бегства он сбил прохожего и выронил большую часть украденных средств прямо на дороге.
Собранные на месте деньги были изъяты полицией и переданы обратно в банк. Подозреваемый скрылся, правоохранительные органы продолжают его розыск.