Ограбивший банк в Стамбуле уронил при побеге большую часть денег
22:47 06.02.2026
Ограбивший банк в Стамбуле уронил при побеге большую часть денег
Преступник в хирургической маске, ограбивший отделение банка в Стамбуле, уронил большую часть похищенных денег во время побега, сообщил портал TRHaber.
в мире
стамбул
стамбул
в мире, стамбул
В мире, Стамбул
Ограбивший банк в Стамбуле уронил при побеге большую часть денег

АНКАРА, 6 фев - РИА Новости. Преступник в хирургической маске, ограбивший отделение банка в Стамбуле, уронил большую часть похищенных денег во время побега, сообщил портал TRHaber.
"Подозреваемый похитил около 112 тысяч лир (примерно 3,1 тысячи долларов), однако при побеге уронил порядка 80 тысяч лир (около 2,2 тысячи долларов), которые были возвращены в банк", - говорится в сообщении портала в соцсети Х.
По данным портала, вооруженный мужчина в хирургической маске ворвался в отделение банка в районе Фатих и, угрожая оружием, похитил наличные. Во время бегства он сбил прохожего и выронил большую часть украденных средств прямо на дороге.
Собранные на месте деньги были изъяты полицией и переданы обратно в банк. Подозреваемый скрылся, правоохранительные органы продолжают его розыск.
Полиция в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Шурина экс-мэра Стамбула задержали по делу о наркотиках
Вчера, 22:44
 
