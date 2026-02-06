Рейтинг@Mail.ru
Поверенный рассказал об усилиях Турции по организации переговоров
11:45 06.02.2026
Поверенный рассказал об усилиях Турции по организации переговоров
Поверенный рассказал об усилиях Турции по организации переговоров
Временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов в интервью РИА Новости в преддверии Дня дипломата заявил об усилиях Турции по организации переговоров по РИА Новости, 06.02.2026
2026
Поверенный рассказал об усилиях Турции по организации переговоров

Вид Анкары
АНКАРА, 6 фев – РИА Новости. Временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов в интервью РИА Новости в преддверии Дня дипломата заявил об усилиях Турции по организации переговоров по урегулированию конфликта на Украине, по словам дипломата, Москва следит за треком.
"Наши турецкие партнеры приложили немало усилий по организации переговорного трека. В России, как и в Турции, за этим пристально следят", - сказал дипломат агентству.
ЕС не планирует возобновлять переговоры с Турцией о ее членстве, пишут СМИ
Турция продолжает контакты с Москвой и Киевом в рамках посредничества по урегулированию конфликта на Украине, окно возможностей для переговорного процесса сохраняется, сообщил ранее РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Россия и Украина провели ранее три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
