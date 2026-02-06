https://ria.ru/20260206/turtsiya-2072642528.html
Поверенный рассказал об усилиях Турции по организации переговоров
Поверенный рассказал об усилиях Турции по организации переговоров - РИА Новости, 06.02.2026
Поверенный рассказал об усилиях Турции по организации переговоров
Временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов в интервью РИА Новости в преддверии Дня дипломата заявил об усилиях Турции по организации переговоров по РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T11:45:00+03:00
2026-02-06T11:45:00+03:00
2026-02-06T11:45:00+03:00
в мире
россия
турция
украина
алексей иванов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150966/03/1509660382_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_fb15387ccc9f15a0ee0f30d623a2267b.jpg
https://ria.ru/20260206/turtsiya-2072614398.html
https://ria.ru/20260206/konsultatsii-2072591401.html
россия
турция
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150966/03/1509660382_111:0:895:588_1920x0_80_0_0_0bb2e26996c43d94cf773d345fca6858.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, турция, украина, алексей иванов
В мире, Россия, Турция, Украина, Алексей Иванов
Поверенный рассказал об усилиях Турции по организации переговоров
Иванов: Москва следит за усилиями Турции по организации переговоров по Украине