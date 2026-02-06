Рейтинг@Mail.ru
ЕС не планирует возобновлять переговоры с Турцией о ее членстве, пишут СМИ - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:45 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/turtsiya-2072614398.html
ЕС не планирует возобновлять переговоры с Турцией о ее членстве, пишут СМИ
ЕС не планирует возобновлять переговоры с Турцией о ее членстве, пишут СМИ - РИА Новости, 06.02.2026
ЕС не планирует возобновлять переговоры с Турцией о ее членстве, пишут СМИ
Евросоюз пока не рассматривает вопрос о возобновлении переговоров с Турцией по поводу членства, несмотря на запланированный на пятницу визит в страну... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T09:45:00+03:00
2026-02-06T09:45:00+03:00
в мире
турция
брюссель
хакан фидан
евросоюз
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155616/30/1556163072_0:48:1962:1152_1920x0_80_0_0_80efff3d79d198093b15ea07f5b70aea.jpg
https://ria.ru/20260103/evropa-2066169502.html
турция
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155616/30/1556163072_268:0:1904:1227_1920x0_80_0_0_a810ef9575c829b67fedabd27116f638.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, брюссель, хакан фидан, евросоюз, politico
В мире, Турция, Брюссель, Хакан Фидан, Евросоюз, Politico
ЕС не планирует возобновлять переговоры с Турцией о ее членстве, пишут СМИ

Politico: ЕС пока не планирует возобновлять переговоры с Турцией о ее членстве

© AP Photo / Osman Orsal, FileФлаги Турции и ЕС перед мечетью в Стамбуле
Флаги Турции и ЕС перед мечетью в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Osman Orsal, File
Флаги Турции и ЕС перед мечетью в Стамбуле . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Евросоюз пока не рассматривает вопрос о возобновлении переговоров с Турцией по поводу членства, несмотря на запланированный на пятницу визит в страну еврокомиссара по расширению ЕС Марты Кос, пишет газета Politico.
"Возобновление переговоров о членстве в ЕС пока не входит в планы Евросоюза", - пишет издание.
При этом, как заявила Кос в комментарии изданию, ЕС необходимо по-новому взглянуть на отношения с Турцией. "Мой визит в Анкару... посвящен восстановлению доверия и изучению того, как мы можем улучшить наши экономические отношения для обеих сторон", - заявила она.
Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил, что членство республики в Европейском союзе невозможно до тех пор, пока Брюссель придерживается нынешней политической линии в отношении Анкары.
Турция пребывает в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года ведет с ЕС переговоры о членстве.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
"Европа мертва". В Турции заявили о распаде ЕС
3 января, 11:58
 
В миреТурцияБрюссельХакан ФиданЕвросоюзPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала