https://ria.ru/20260206/turtsiya-2072614398.html
ЕС не планирует возобновлять переговоры с Турцией о ее членстве, пишут СМИ
ЕС не планирует возобновлять переговоры с Турцией о ее членстве, пишут СМИ - РИА Новости, 06.02.2026
ЕС не планирует возобновлять переговоры с Турцией о ее членстве, пишут СМИ
Евросоюз пока не рассматривает вопрос о возобновлении переговоров с Турцией по поводу членства, несмотря на запланированный на пятницу визит в страну... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T09:45:00+03:00
2026-02-06T09:45:00+03:00
2026-02-06T09:45:00+03:00
в мире
турция
брюссель
хакан фидан
евросоюз
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155616/30/1556163072_0:48:1962:1152_1920x0_80_0_0_80efff3d79d198093b15ea07f5b70aea.jpg
https://ria.ru/20260103/evropa-2066169502.html
турция
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155616/30/1556163072_268:0:1904:1227_1920x0_80_0_0_a810ef9575c829b67fedabd27116f638.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, брюссель, хакан фидан, евросоюз, politico
В мире, Турция, Брюссель, Хакан Фидан, Евросоюз, Politico
ЕС не планирует возобновлять переговоры с Турцией о ее членстве, пишут СМИ
Politico: ЕС пока не планирует возобновлять переговоры с Турцией о ее членстве